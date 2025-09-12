Mit szólnál, ha attól függően kellene többet vagy kevesebbet fizetned a parkolásért, hogy milyen autód van? Ez részben Magyarországon is így van, lásd a zöld rendszámos járművekre vonatkozó, még meglévő kedvezményeket. Ennél azonban egy lépéssel tovább mehet Liverpool városvezetése, ahol terítéken van, hogy egy nap

attól teszik függővé az autók parkolási díját, hogy az mennyi káros anyagot bocsát ki.

Egyelőre ez csak tervszinten létezik az angol nagyvárosban, és mire a célig eljutnak, sok víz lefolyik majd a Mersey folyón. A dolog még az első lépéseknél tart, a továbbhaladás első fontos állomása pedig szeptember 16-án lesz. Ezen a napon szavaz a helyi önkormányzat arról, beszerezzenek-e 80 új, modern parkolóautomatát.

Ez egyébként indokolt lenne, tekintettel arra, hogy a város 230 automatájának 85 százaléka már 15 évnél idősebb, és a tervezett üzemidején túl használják őket. Ha az új gépekre igent mond a városvezetés, az jelenthet majd fontos lépést az emisszióalapú parkolási díjak felé, ugyanis a rendszert össze lehet majd kapcsolni a DVLA-val (a JSZP brit megfelelője – a szerk.), így lényegében a rendszámhoz azonnal kapcsolódik egy egyedi parkolási díj.

Persze mire eddig eljutunk, az még odébb van, és az sem tisztázott még, hogy a kevésbé vagy a jobban szennyező autók parkolása lesz-e drágább, és mennyivel.