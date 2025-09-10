A BMW X-sorozat változatlanul a legkeresettebb SUV-kategóriás modell Magyarországon: több mint 51 ezer érdeklődést generált 2025 első nyolc hónapjában a Használtautó.hu oldalain, ami minimális növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Az átlagár is kis mértékben nőtt, 12,3 millió forintra, és a kínálat is bőséges maradt 7700 darab fölötti aktív hirdetéssel. A magas átlagos futásteljesítmény (163 ezer km) és az átlagosan 8,7 éves életkor alapján jól látszik, hogy a vásárlók gyakran a prémium szegmens használt képviselői között keresik az értékállóságot.

A Suzuki Vitara továbbra is a második legnépszerűbb SUV 28 500 érdeklődővel, ami 9,3 százalékos növekedés 2024-hez képest. Átlagára 5,23 millió forintra emelkedett 4,93 millió forintról, miközben átlagos életkora és futásteljesítménye is csak enyhén nőtt.

A Toyota RAV4 iránt közel 24 ezer érdeklődés érkezett, szemben a tavalyi közel 19 ezerrel, ami több mint 26 százalékos növekedés. Az átlagár viszont jelentősen megugrott, 6,85-ről 7,47 millió forintra. A megbízhatósága miatt azonban a RAV4 a magasabb ár és a szintén magas (157 ezer km) átlagos futásteljesítmény mellett is tartja a népszerűségét a vásárlók körében.

