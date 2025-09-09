A korábban már bemutatott Opel Mokka GSE Rally versenyautó elektromos hajtásláncát kapta meg az Opel új, sportos szabadidőjárműve, a Mokka GSE.

A 207 kilowattos (281 LE), 345 Nm-es villanymotort ugyanaz az 54 kWh kapacitású akku táplálja, mint bármely elektromos Mokkát; a végsebesség 200 km/óra, álló helyzetből 5,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára a kis crossover.

A három üzemmódban használható Mokka GSE nem csak izmosabb az alapverzióknál: Torsen részlegesen önzáró differenciálmű, módosított féltengelyek és lengéscsillapítók, egyedi hangulású kormánymű, futómű és fékek teszik dinamikussá.

A villanymotor, az inverter, az akku és a kábelkötegek mind egy az egyben jöttek át a rali versenyautóból.

A kerekek 20 colosak, az abroncsokat kifejezetten sportos villanyautókhoz fejlesztették (Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20), és az Opelnél csak a Mokka GSE kapja meg őket.

Az utastérbe Alcantara kárpitozású, fűthető GSE Performance sportüléseket szereltek be, a szintén fűthető kormánykerék alul és felül is lapított, áttételezése közvetlenebb. A pedálok alumíniumból készültek.

A kijelzők extra GSE menüje többek között gyorsulási adatokat is megjelenít, a grafikájuk szintén egyedi. A felszereltség hiánytalan.

Magyarországon még nem árazták be a Mokka GSE-t, de a német piacon 29%-kal drágább, mint a legolcsóbb belépő Mokka Electric. Ez utóbbi kedvezmény nélkül 15 290 000 forintnál indul minálunk, azaz ha bejön a papírforma, nem sokkal 20 millió Ft alatti áron számíthatunk majd a Mokka GSE-re.

Ha a nyers erő fontosabb, létezik nagyobb teljesítményű modell az Opel palettáján.