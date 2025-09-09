Elemzői várakozások szerint az elektromos járművek eladásának növekedése szeptemberben még folytatódik az Egyesült Államokban, majd a hónap végén lejáró szövetségi adójóváírások miatt a kereslet visszaesik, ami pénzügyi nyomást gyakorol a Teslára és más autógyártókra.

A Tesla, amely egykor az amerikai elektromos járműpiac több mint 80 százalékát birtokolta, idén augusztusban már csak a 38 százalékát tudta magáénak öregedő modelljeivel, amire 2017 októbere óta nem volt példa.

Az Egyesült Államokban 128 268 új elektromos járművet adtak el júliusban, ami 24 százalékkal múlta felül a júniusit. A jelentős növekedés részben az elektromos járművekre vonatkozó 7500 dolláros adójóváírás közelgő kifutásával függ össze. Mindeközben a Tesla eladásai csak 7 százalékkal, 53 816-ra nőttek, piaci részesedése pedig csökkent.

Az augusztusra vonatkozó, még nem végleges adatok szerint az elektromos járművek eladása 14 százalékkal nőtt, az Európában nagy bővítéseket tervező Tesláé pedig csak 3,1 százalékkal bővült.

Van, ahol már durva akciózásokra is szükség van: