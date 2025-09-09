Egy év közmunkát vállalt John Elkann, a Ferrari és a Stellantis elnöke, ezzel együtt a testvéreivel 183 millió eurót, átszámítva csaknem 72 milliárd forintot fizet az olasz adóhatóságoknak, amivel pontot tehetnek annak az ügynek a végére, amiben azzal vádolják őket, hogy nem vallották be a nagyanyjuk 2019-es örökségét – írja a BBC.

A 49 éves üzletember ügyvédei szerint a megállapodás nem jelent egyet azzal, hogy akár Elkann, akár valamelyik testvére beismerné a bűnösségét, viszont így lehetőség adódhat arra, hogy „gyorsan és véglegesen lezárják ezt a fájdalmas ügyet”. Elkann javaslatot tehet arra is, hogy hol szeretné letölteni az egy év közmunkát – ezt megteheti idősek otthonában vagy drogrehabilitációs intézményben is.

Elkannék ügyvédje a BBC megkeresésére elmondta, hogy amennyiben elfogadják a próbaidő felülvizsgálatára irányuló kérelmet, felfüggesztik az eljárást, ami a próbaidő végeztével úgy zárulhat le, hogy minden vádat ejtenek John Elkann-nal szemben.

Az ügyészek szerint annak idején az Elkann-fivérek – John, Ginevra és Lapo – 1 milliárd eurónyi vagyont és 248,5 millió eurónyi jövedelmet nem vallottak be az adóhatóságoknak arra hivatkozva, hogy az elhunyt nagyanyjuk svájci lakos volt. A hatóságok azonban úgy tudják, hogy a Fiat-vezér Gianni Agnelli özvegye 2010-től a haláláig folyamatosan Olaszországban tartózkodott, ezért az örökség adóköteles.

Az ügy kipattanásakor Elkannéktól, valamint a hagyatékot gondozó svájci közjegyzőtől és olasz ügyvédtől összesen 75 millió eurónak, azaz 30 milliárd forintnak megfelelő vagyont foglaltak le.