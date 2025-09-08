A Shenxing Pro Super Long Life & Long Range akkumulátor a világ első olyan LFP akkumulátora, amely 758 kilométeres hatótávolságot produkál, így Debrecentől akár Prágáig is elvisz egyetlen töltéssel.

A típus 12 éves vagy egymillió kilométeres élettartamot is biztosít. Az első 200 ezer kilométer után 9 százalékos teljesítménycsökkenéssel lehet számolni, ami megfelel az európai lízingpiacok igényeinek is.

A Shenxing Pro szupergyors töltésű akkumulátor különlegessége, hogy az azzal szerelt autó 478 kilométert képes megtenni mindössze tízperces töltéssel, ezzel Európa vezető szupergyors töltésű LFP akkumulátorává válik.

830 kW teljesítményével 0-100 km/h-ra mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul, még 20 százalékos töltöttségi állapotban (SOC) is. Teljesítményét extrém hidegben is megőrzi, –20 fokban 20 perc alatt 410 kilométer hatótávolságot ér el.

Az új akkukat Debrecenben is tervezi gyártani a CATL, de az üzem indulása akár 2026 elejére is átcsúszhat. Matt Shen, a kínai akkumulátorgyártó cég európai igazgatója úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi tervek szerint 4-5 hónap múlva indul el a termelés Debrecenben, így még az idei decemberi kezdés is benne lehet a pakliban. Az eredeti tervek szerint a CATL debreceni gyárában 2025 őszén indult volna el a gyártás.

