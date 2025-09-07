Egyre nagyobb teret nyer a közbeszédben a globális felmelegedés kérdése, ami megkérdőjelezhetetlenül átformálta az autóipart is az elmúlt alig néhány évben. Tekintve, hogy a tavalyi volt minden idők legforróbb éve, nem alaptalanok az ezzel kapcsolatos aggodalmak: a Jalopnik cikke szerint egyes városokban például világosabb felfestésekkel próbálják mérsékelni a felmelegedés mértékét.

Portugál kutatók egy idén megjelent, új tanulmányban arra világítottak rá, hogy a klímaváltozást negatívan befolyásolhatják a sötét színű autók is, melyek városi környezetben hozzávetőlegesen 1,9 Celsius-fokkal emelhetik a levegő hőmérsékletét. Kutatásukhoz egy fehér és egy fekete autót parkoltak le a tűző napon néhány órára: megmérték a két autó körüli hőmérsékletet, és arra jöttek rá, hogy a fekete autó 3,8 Celsius-fokkal melegebb hőt bocsátott ki, mint mellette a fekete aszfalt.

Ezzel szemben a fehér autónál jóval kisebb hőhatást figyeltek meg, egyes pontokon még az utca hőmérsékleténél is alacsonyabb értékeket mértek.

Emiatt aligha tiltják be a sötét színű autókat, de a kutatók szerint hasznos adat lehet a jövőre nézve. A döntéshozó kormányok például arra ösztönözhetik a gyártókat, hogy használjanak fényvisszaverő bevonatot, míg a vásárlókat a világosabb színű autók vásárlása felé terelhetik. Bár a tanulmány hangsúlyozza, az adatok abból a szempontból nem átfogóak, hogy egy adott időpont adatgyűjtésein alapulnak, de a kutatóknak meggyőződésük, hogy az autók színe befolyásolja a városi hőmérsékletet.

Korábban már előrevetítették, milyen színűek lehetnek az új autók a jövőben: