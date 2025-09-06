Több mint 20 ezren fognak nekivágni a vasárnap 40. Wizz Air Budapest Félmaratonnak, ami miatt megváltozik a megszokott forgalmi rend Budapesten. Ideiglenes, illetve szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a futók biztonsága érdekében, ezért a rendezvény szervezője, a Budapest Sportiroda arra kéri a közlekedőket, hogy legyenek türelmesek és ne vezessenek megszokásból.

A szervező a Vezessnek eljuttatott, szombat reggeli közleményében hangsúlyozta, hogy amint a futók biztonságban továbbhaladtak egy adott szakaszon, a lehető leghamarabb újra meg fogják nyitni a forgalom számára.

Az alábbi helyszíneken terveznek szakaszos és ideiglenes lezárásokat szeptember 7-én:

Pázmány Péter sétány (Műegyetem rakpart és Dombóvári út között) 0:00* – 21:00

Budai alsó rakpart 6:00 – 13:30

Pesti alsó rakpart 6:30 – 15:00

Üstökös utcai felhajtó (Pesti alsó rakpart és Árpád fejedelem útja között) 8:00 – 9:23

Árpád fejedelem útja (Üstökös utca és Szentlélek tér között) 8:10 – 9:40

Műegyetem rakpart 8:20 – 14:00

Tavasz utca (Árpád fejedelem útja és Árpád híd között) 8:20 – 10:00

Árpád híd (2 forgalmi sáv, északi oldal) (Tavasz utca és Árpád híd – margitszigeti lehajtó között) 8:28 – 10:00

Árpád híd – margitszigeti lehajtó (Árpád híd és Schulek Frigyes sétány között) 8:30 – 10:00

Margitsziget Schulek Frigyes sétány 8:30 – 10:30

Margit híd (2 forgalmi sáv, északi oldal) (Schulek Frigyes sétány és Jászai Mari tér között) 8:30 – 10:30

Jászai Mari tér (Margit híd és újpesti rakpart között) 8:30 – 10:40

Újpest rakpart (Jászai Mari tér és Szent István téri rakparti lehajtó között) 8:35 – 10:40

Szent István parki rakparti lehajtó (Szent István tér és Pesti alsó rakpart között) 8:40 – 10:40

Fővám tér (Közraktár utca és Szabadság híd között) 8:55 – 11:20

Szabadság híd (Fővám tér és Szent Gellért tér között) 8:55 – 14:00

Szent Gellért tér (Szent Gellért rakpart és Műegyetem rakpart között) 8:55 – 14:00

Bem rakpart (Halász utca és Jégverem utca között) 12:00 – 13:00

Alagút utca (Clark Ádám tér és Attila út között) 12:00 – 13:00

Clark Ádám tér (Fő utca és Alagút utca között) 12:00 – 13:00

Fő utca (Jégverem utca és Clark Ádám tér között) 12:00 – 13:00

Jégverem utca (Bem rakpart és Fő utca között) 12:00 – 13:00

Lánchíd 12:00 – 13:10

Eötvös tér (Széchenyi István tér és Pesti alsó rakpart között) 12:05 – 13:10

* – A Pázmány Péter sétányról már szeptember 6-án 8 órától elterelik a forgalmat a rajt- és cél építési munkálatok miatt.