Bemutatta valaha volt legerősebb ügyfélsportautóját a Mercedes-AMG. A GT2 Edition W16 a 2022-ben leleplezett GT2 alapmodell továbbfejlesztett, mindössze 30 darabos limitált szériája, amelyet a jelenlegi Forma-1-es versenyautó ihletett.

A pályanapokra szánt gyűjtői darab fővédnöke a Mercedes F1-es csapatának pilótája, Kimi Antonelli, akinek aláírása a küszöbön is szerepel.

A modell legfőbb különlegessége, hogy nem rendelkezik versenyhomologizációval, így a mérnököknek nem kellett semmilyen szabályzathoz igazodniuk. A jól ismert 4,0 literes V8-as biturbó motort új turbófeltöltőkkel és módosított elektronikával fűszerezték meg, így a teljesítménye 707-ről egészen 830 lóerőre (610 kW) nőtt. Ezzel ez a valaha épített legerősebb AMG GT.

A csúcsteljesítményt a kormányról aktiválható Push2Pass funkcióval lehet előhívni, amely ideiglenesen 100 lóerővel és 200 Nm-rel növeli meg a leadott erőt, így a nyomatékcsúcs eléri az 1000 Nm-t. A következetes könnyűszerkezetes építésmódnak és az új magnézium keréktárcsáknak köszönhetően az autó súlya mindössze 1430 kilogramm, ami lenyűgöző, 1,7 kg/lóerős teljesítmény-tömeg arányt eredményez.

Az aerodinamikai csomagot is a Forma-1-ből ismert technológiákkal tökéletesítették. A GT2 Edition W16 megkapta az aktív, nyitható-zárható zsalukat az első kerekek fölé, valamint a szintén gombnyomásra működő, állítható hátsó szárnyat (DRS). Ez a rendszer csökkenti a légellenállást, lehetővé téve a 320 km/h feletti végsebességet. Az erőt egy módosított áttételezésű, hatfokozatú szekvenciális versenyváltó továbbítja a hátsó kerekek felé.

A külső dizájn egyértelműen az F1-es versenyautót idézi. A fényezésen megjelenik a jellegzetes, kézzel festett csillagminta, amelyet a névadó szponzor, a PETRONAS smaragdzöld árnyalatai egészítenek ki.