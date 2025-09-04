Alapos előkészítő munka után megemelték a déli felüljáró Árpád híd felőli hídfőjénél az első támaszköz szerkezetét. Ehhez hat hidraulikus emelőt használtak, amelyek egyenként mintegy 40–50 tonnás terhet mozgattak meg, összesen körülbelül két centiméteres függőleges elmozdítással.

Nagy nehézséget jelentett, hogy a hídfő és a végkereszttartó elem között csupán 8-10 centiméternyi hely van, így olyan emelőszerkezetet kellett találni, amelynek megfelelő az emelőkapacitása, és elhelyezhető a rendelkezésre álló nyílásban.

Az emelés után a hídpályát hat ideiglenes máglyára terhelték a szakemberek, majd nekiláttak a régi saruk eltávolításának, illetve az újak beépítésének. A felüljárók felújítása során megváltozik a statikai váz, a hídvégeken nagyobb mértékű igénybevételt kell majd elviselniük a felépítményt tartó saruszerkezeteknek.

Ezért a több mint negyvenéves saruk szerepét korszerű, úgynevezett gömbsüvegsaruk veszik át. A hídszerkezetet előreláthatóan jövő héten eresztik vissza a helyére.

Folyamatosan zajlik a Flórián térnél a déli felüljáró korszerűsítése. A BKK szerint eddigi munkák során

a híd- és támfal meglévő szegélyeinek bontása már tavasszal megtörtént, helyettük elkészültek az új szegélyek;

a pályalemez konzolos részének javítása teljes hosszban elkészült;

az alépítmények javítása ütemezetten halad;

a végéhez közeledik az acél hídtartozékok telepítése a felszerkezetre, valamint

a vasbeton felületek só- és korrózióvédelmi bevonatainak felhordása tervezetten halad.

Ez a felújítás nem csak játék és mese, nem is lesz kész az eredeti terveknek megfelelően: