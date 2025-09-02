2026 vége táján megérkezik az eredeti Smart, azaz a kétajtós, kétüléses városi parány negyedik generációja. A tisztán elektromos jármű ugyanúgy a Mercedes-Benz gondnoksága alatt, Kínában készül, és Smart #2 névre hallgat majd.

Sem a Mercedes, sem kínai partnere, a Geely nem rendelkezik olyan padlólemezzel, amely alkalmas volna egy ekkora autóhoz, ezért vadonatúj platformot fejlesztenek – erről egyébként már 2024-ben szót ejtett Dirk Adelmann, a cég európai vezérigazgatója. Az új architektúrával szemben alapvető elvárás volt a lehető legmagasabb szintű utasvédelem, az ötcsillagos Euro NCAP minősítés.

4 fotó

A Smart jelenlegi három SUV-ot (#1, #3 és #5) értékesít Európában, és még ugyanennyit tervez bevezetni az elkövetkező időkben, évente egyet-egyet. A #2 után tehát két további Smart modell is jön majd.

Az 1998-ban bemutatott Smart ForTwo (illetve 2002-ig Smart City Coupé) az európai városok egyre növekvő forgalmára, parkolhatatlanságára kívánt megoldást nyújtani. A mopedautóknál valamivel nagyobb és jelentősen gyorsabb, autópálya-kompatibilis Smart közel három évtized és három generáció alatt alapvetően megőrizte eredeti koncepcióját. 2,5 méteres karosszériájával sok helyen akár keresztben tudott parkolni (a későbbi, 2,7 méteres generációkkal ez már nehezebben ment), de hagyományosan beállva gyakorlatilag kényelmesen bárhol elfért. A motort a hátsó tengely fölé szerelték, de mivel a csomagtartótól nem vártak el többet, mint egy sporttáskányi vagy pár bevásárló szatyornyi helyet, nem számított, hogy a motor szűkíti a helyet – így viszont extrém rövid lehetett az orr-rész.

A Mercedes és a Geely 2019-ben, közös erőfeszítéssel indította újra a márkát, az európai fejlesztésű modelleket Kínában gyártják, ami a kínai autóiparral szemben alkalmazott védővámok bevezetése után jelentősen megdrágította a modelleket.

A második kiadású Smartból készít elektromos mopedautót egy olasz manufaktúra