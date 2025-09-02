Még 2023 júliusában gázoltak halálra egy kerékpárost az Árpád hídon. Egy 36 éves férfi vezette azt a RACE-001 rendszámú, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes E63S AMG-t, amely a baleset éjjelén, nem sokkal éjfél után spontán módon versenyezni kezdett két mögötte haladó BMW-vel a híd pesti oldalán található Róbert Károly körúti lámpától.

A körülbelül 137–147 km/h sebességgel száguldó Mercedes vezetője a híd közepén elvesztette uralmát az autó fölött, amiben korábban kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert. Átszakította a korlátot, majd elgázolt egy szabályosan közlekedő 26 éves kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe. Az ügyben az egyik BMW vezetője ellen is vádat emeltek.

A szeptember 2-án tartott előkészítő ülésen mindkét vádlott beismerte a bűnösségét, de egyikük se mondott le a tárgyaláshoz való jogáról – írta a Telex. Az ügy tárgyalása novemberben folytatódik. Mindkét vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolják.

A balesettel korábban ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen: