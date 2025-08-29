A csökkenő eladásokkal és készpénzhiánnyal küzdő Lotus közölte, hogy 1300 fős egyesült királyságbeli munkaerejének 42%-os leépítése szükséges a „fenntartható jövő biztosítása” érdekében, a többek között Donald Trump kereskedelmi háborúja által kiváltott bizonytalanság közepette.

A Lotus korábban tagadta azokat a híreket, hogy bezárná ottani gyárát, és új üzemet hozna létre az Egyesült Államokban. Júniusban a vállalat azt közölte, hogy „aktívan vizsgálja a lehetőségeket a globális piacon”, de továbbra is „elkötelezett az Egyesült Királyság mellett”.

Azonban a leépítéseket megerősítve a vállalat közölte, hogy a döntés „a Lotus üzleti céljainak a jelenlegi piaci körülményekkel összhangban történő felülvizsgálatát” követte. A gyár május közepe óta nem gyártott autókat, miután szüneteltette a termelést a készletek kezelése és az ellátási lánc problémái miatt, amelyeket – többek között – az Egyesült Királyságból származó autóimportra kivetett amerikai vámok okoztak.

Trump kezdetben 27,5%-os vámmal sújtotta a brit gyártmányú autókat, de az Egyesült Királyság kormánya később megállapodást kötött, amelynek értelmében az illetéket évi legfeljebb 100 000 autóra 10%-ra csökkentik, ami megközelíti az Egyesült Királyság tavalyi teljes járműexportját.

A bejelentés nyolc évvel azután történt, hogy a Geely – amely a londoni fekete taxikat gyártó London Electric Vehicle Company tulajdonosa is – 2017-ben többségi tulajdont szerzett a brit vállalatban.

A Lotus gyökerei 1948-ig nyúlnak vissza, amikor is Colin Chapman mérnök megalapította. Ezt követően a könnyű, innovatív brit sportautók vezető gyártójaként írta be a Lotus nevet az autógyártók történelemkönyveibe.

A milliárdos Li Shufu tulajdonában lévő Geely számos autógyártó cégben rendelkezik részesedéssel, a brit Aston Martintól a német Mercedes-Benzen át a svéd Volvóig. Kínában a Geely saját neve alatt, valamint a Lynk & Co és a Zeekr márkanevek alatt is gyárt járműveket.