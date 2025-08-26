Egy átlagos kedd reggel Székesfehérváron, amely gyorsan rémálommá vált több autótulajdonos számára: a Kelemen Béla utcában ugyanis valóságos dominóeffektust okozott egy Opel vezetője.

A rendőrség lakossági bejelentést kapott augusztus 26-án kora reggel, amelyben a bejelentő közölte a diszpécserrel, hogy Székesfehérváron egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött.

A helyszínre érkező rendőrök az autó vezetőjét igazoltatták, aki nem csak ittas, hanem részeg volt és ezt az alkoholszonda is bizonyította. A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől.

A férfi a lakótelep közelében összesen 12 parkoló autónak hajtott neki. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

