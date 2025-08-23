A svéd Koenigsegg 2006 és 2010 között mindössze tizenhét darabot épített a középmotoros CCX kupé etanolra átállított, azaz „környezetbarátabb” változatából, a CCXR-ből. A 100% etanol alkalmazásával persze nem feltétlenül az ökolábnyom csökkentése, sokkal inkább a teljesítmény-növelés volt a cél: 817 helyett 1032 lóerőre volt képes az átépített 4,7 literes V8-as erőforrás, a bődületes erő hatfokozatú kézi váltón keresztül jut el a hátsó tengelyre. A 400 km/óra végsebesség elérésében jelentős mértékben feljavított aerodinamikai csomag segítette.

A CCRX-ből különböző változatok épültek, voltak versenypályára optimalizált verziók és egy olyan, különleges kivitel, amelyben egy szabadalmaztatott gyártási folyamat nyomán ragyogó fehér színben pompázott a kezeletlen szénszálas karosszéria.

Az a példány, amelyről cikkünk szól, tudomásunk szerint egyike volt a kilenc „mezei”, azaz nem különleges kivitelű CCRX-nek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne volna speciális: az autó szerepelt a Fast and Furious franchise ötödik filmjében (Halálos iramban: Ötödik sebesség, 2011), és mindössze 3939 mérföld, azaz 6338 kilométert futott egész életében.

Ezzel együtt gondosan és gyakran szervizelték a fekete fényezésű, fekete-fehér utasterű autót. Legutóbb 2024 decemberében kapott kezelést, élete során összesen 224 ezer dollárt, azaz 75,5 millió forintot költöttek karbantartásra. Emellett egy 66 500 dolláros (22 millió Ft) Ghost aerodinamikai csomaggal, Agera felfüggesztési kittel és egyedi kipufogórendszerrel is felszerelték.

A Broad Arrow aukciós ház Monterey-i (Kalifornia, USA) árverésén 3 222 500 dollárért, azaz 1,09 milliárd forintért cserélt gazdát a különleges autó. Ez négyszer annyi (+300%), mint amit 2015-ben egy ugyanilyen autóért árverésen fizettek, pedig már az is szép profit volt az eredetileg 650 ezer dollár körüli, gyári vételáron. Ez egyben meg is magyarázza a cikk címét: ugyanennyi idő alatt az arany árfolyama 180%-kal ment fel.

