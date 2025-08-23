Mostanában rájár a rúd a Fordra. Szokatlanul sok visszahívási kampányt kénytelen indítani gyártási, tervezési hibák miatt az amerikai autógyártó. A legutóbbi ilyen értesítés azonban, ha viccesnek nem is mondanánk, legalábbis szokatlan: nem száz-, és nem is tízezreket érint, hanem csupán egyetlen autót.

Egyetlen. Egy. Autót.

5 fotó

A szerencsétlen balek egy 2024. június 26-án gyártott Ford Mustang. Az autó – milyen ironikus – érintett volt egy korábbi visszahívási kampányban, amelyben 6212 Mustangon cseréltek fedélzeti szoftvert. A probléma meglehetősen súlyos volt, az autó indításakor nem lépett működésbe a digitális műszeregység. Az akkori szoftverfrissítés 6211 autón megoldotta a hibát, ezen az egyen viszont új problémákat generált: elment tőle a helyzetjelző és a nappali világítás. A problémát a frissítésnél alkalmazott szoftver okozta: ez ugyanis rossz programot töltött fel az autóba, de azt jelezte ki, hogy minden rendben.

A hírek szerint a tulajdonost szeptember 15. után levélben értesíti a Ford, de elképzelhető, hogy már most is tudják, melyik autóról van szó: jó eséllyel annak az ügyfélnek a kocsija lesz az, aki vélhetően hónapok óta veszekszik a márkaszervizzel, hogy használhatatlan az autója. Persze a hivatalos utat ekkor is be kell járni: a Fordnak először ki kellett zárnia az összes többi, potenciálisan érintett Mustangot, és csak ekkor írhatta ki a hivatalos visszahívást az egyetlen, nem megjavított autóra.

Gyártási hiba bárhol, bármelyik üzemben előfordulhat, akár Kecskeméten is…