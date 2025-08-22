Őrületes mutatványt hajtott végre kétkerekűjével egy Red Bull-sportoló, a német Luc Ackermann egy mozgó kamionról a másikra ugratott át úgy, hogy közben egy kapu felett is átrepült.

A freestyle motokrosszpilóta szerdán, egy észak-rajna-vesztfáliai autópályán vitte végbe az ugrást, de az előkészítés sokkal korábban kezdődött: szó szerint kismillió tényezős (a kamionok sebessége, a motor gyorsulása, az ugrási szög stb.) fizikai feladványként kellett kiszámítani, hogyan is lehet biztonságosan megcsinálni az ugrást.

Augusztus 20-án végül eljött a nagy pillanat: Ackermann egy 20 km/órával haladó, 31 méter hosszú kamion vontatmányára felépített rámpáról futott neki, hogy a repülés után a pontosan 23 méterrel a társa előtt menő másik kamion platójára érkezzen.

Ahhoz, hogy az elugrás és a leérkezés között „csont nélkül” sikerüljön a 9 méter magas „kapu” átrepülése is, tökéletes időzítése kellett, mindössze fél másodperces időablak állt rendelkezésre az induláshoz – a jelet a motoros testvére adta. A krosszmotor 54 km/órára gyorsított, azaz 74 km/órás sebességgel hagyta el az ugratót, majd 23 métert repült, a csúcspontnál 11 méter körüli magasságot elérve.

Néhány héttel ezelőtt egy másik, valamelyest hasonló Red Bull-os produkció is zajlott: augusztus elején a skót BMX-es, Kriss Kyle ugratott át egy mozgó Forma-1-es autó felett. A 13-szoros futamgyőztes David Coulthard Sebastian Vettel 2011-es világbajnoki autóját, az RB7-est vezette a kerékpáros felé, akinek szintén tökéletes időzítéssel kellett megérkeznie az apró rámpára, hogy aztán legalább 130 cm magasra emelkedve repüljön át az autó felett a goodwoodi pályán.

