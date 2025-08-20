Egy alaszkai férfi motorkerékpárt kapott Vlagyimir Putyin orosz elnöktől – de fogalma sincs, miért – számol be az esetről a KTUU/Gray News

Mark Warren, Bird Creek lakosa szerint, augusztus 6-án, nagyjából egy héttel az alaszkai csúcstalálkozó előtt, amelyen Putyin és Donald Trump amerikai elnök részt vett, saját Ural motorkerékpárján közlekedett Anchorage belvárosában.

Útja során – elmondása szerint – egy csoport orosz újságíró állította meg, akik kérdéseket tettek fel neki a motorkerékpárjáról, miközben filmezték.

„Azt hittem, hogy ez valami tréfa, mert nem ismernek engem. Én sem ismerem őket” – mondta Warren. „Két úriember állított meg egy kereszteződésben, és orosz újságíróként mutatták be magukat. Érdekelték őket, miért van ez motorkerékpárom” – mondta Warren. „Puszta információk voltak a motorról, hogy miért vettem, és mit csináltam, hogy rendbe hozzam.”

Warren elmondta a KTUU-nak, hogy az első találkozás után néhány nappal egyik újságíró felhívta és tájékoztatta, hogy a róla szóló híradás virálissá vált. Néhány nappal a beszélgetés újabb hívást kapott, amelyben közölték vele, hogy Putyin egy vadonatúj Ural motorkerékpárt ajándékoz neki.

„Annyira véletlennek és furcsának tűnt, hogy azt gondoltam, hogy ez nem is igaz… ilyen nem történik csak úgy. Nem ismerek senkit az orosz nagykövetségről” – mondta Warren.

Warren által az Egyesült Államok Orosz Föderációs Nagykövetségétől kapott dokumentumban az állt: „Az Amerikai Egyesült Államok Orosz Föderációs Nagykövetsége Vlagyimir V. Putyin, az Orosz Föderáció elnöke nevében ajándékként átadja a következő vagyontárgyat: „Gear-Up” motorkerékpár…”

A levél nem tartalmazta, hogy miért kapta Warren az ajándékot. A KTUU megkereste a nagykövetséget, hogy megtudja, miért ajándékozták a motorkerékpárt, de még nem kapott választ.

„Nincs semmi ok, amiért… nekem adnának egy motorkerékpárt. Nem tettem semmit érte, és nem ismerek senkit” – mondta Warren. „Szóval igen, ez olyan véletlen, amit nehezen tudok megérteni, miért történt.”

Az Ural a világ legrégebbi és legnagyobb oldalkocsis motorgyártóinak egyike. A márkanév az Oroszországban észak-déli irányban húzódó Urál-hegységről ered. A motorgyártás alapját a német hadseregtől 1941-ben titokban megszerezett BMW R71-es modell adta. Ennek alapján született az M-72 modell, amelyből közel tízezer készült a hadsereg számra.

Az oldalkocsival ellátott motorkerékpárok eredetileg Oroszországban, Irbitben készültek, az 1970-es évektől Nyugat-Európába is szállítottak, 1994-től pedig már az USA-ba is. A gyártó csúcsteljesítménye évente kb. 130 000 motor volt.

Miután Oroszország lerohanta Ukrajnát, az azt követő szankciók megnehezítették az alkatrészek importját és a kész termékek exportját, ezért 2022 augusztusa óta a motorkerékpárokat Kazahsztánban, Petropavlovszkban szerelik össze.

Az Ural motorkerékpárokat világszerte több mint 190 tagú kereskedő hálózaton keresztül értékesítik. Az Ural fő piaca az Egyesült Államok, de a cég motorjai Japánban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában is kaphatóak.

Az Ural fő terméke a nagy teherbírású, oldalkocsival felszerelt kalandmotorkerékpár, a Gear Up – ilyet kapott a férfi is. A klasszikus külsővel készülő motor négyféle kivitelben érhető el: Base, Standard, Sahara és Expedition. Motorja: 749 cm³-es, léghűtéses, négyütemű kéthengeres boxer. Teljesítménye kb. 41 LE.

A hátramenettel is felszerelt kardánhajtású motorkerékpáron opcionálisan az oldalkocsi kerekek is kaphat hajtást. Futóművét a Sahchs, a fékeit a Brembo szállítja. Az alapmodell 19 999 amerikai dollárba (6,7 millió forint) kerül, a csúcskivitelért viszont 26 999-et (9,1 millió forint) kérnek.

