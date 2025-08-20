Elkészült az Építési és Közlekedési Minisztérium következő tíz évre vonatkozó keretprogramja, amelynek tervezete nemrég került fel a kormány honlapjára. A tervezetet végignyálazó Telex szerint két lehetőség van: Az egyik, hogy 2035-re a világ minden országa közül Magyarországnak lesz a legjobb a közúti infrastruktúrája. A másik, hogy a kormányhatározatnak semmi köze a kormány valódi fejlesztési terveihez, és az kizárólag a jövő évi választások előtti ígérgetést szolgálja.

Mint írják úgy tűnik a tervezetben minden szerepel „ami a modern Magyarországon valaha valakinek eszébe jutott”, összesen 40 ezer milliárdnyi fejlesztés, ami a teljes magyar éves GDP felének fele meg. Elég hihetetlenek tűnik és rengeteg további döntés kell, hogy megvalósuljanak, de lássuk végig mi is szerepel benne:

M100 : Új, Budapestet nagy ívben elkerülő gyorsforgalmi ut, amelyhez két új Duna-híd is tartozna. Az M100 a szlovákiai Párkányból indulna el, és Esztergom-Bicske-Martonvásár-Bugyi-Albertirsa vonalon érne el az M4-es autópályáig. Becsült költség: 2200 milliárd forint.

M60 : Ma még csak 30 kilométeres autópálya, Pécset köti össze az M6-os autópályával, de a Mohácsi Duna-híd képében már építik a folytatását. A terv szerint az M60-at Nyugat felé Barcson keresztül Horvátországig, Kelet felé pedig Bácsbokodig hosszabbítanák meg összesen 898 milliárd forintért.

M9 : Új gyorsforgalmi út Szekszárd és Szeged között 520 milliárd forintért.

M0 és M10 : Megépülne az M0-s Budakalász és Solymár közötti szakasza, valamint ennek meghosszabbítása Esztergom felé összesen 680 milliárd forintért.

M0 -s egy szakaszának hatsávosítása 275 milliárdból.

M2 : Vácnál fejlesztenék, illetve meghosszabbítanák az M2-es gyorsforgalmi utat Honton keresztül Szlovákiáig 670 milliárd forintból.

51-es főút : Fejlesztenék és kétsávosítanák a Budapestről a Duna bal partján, Kalocsán és Baján keresztül Szerbia felé vezető 51-es utat. 306 milliárd forintért.

47-es főút : új 2×2 sávos út Debrecenből Békéscsabán keresztül Szegedre 734 milliárd forintért.

8-as főút : 490 milliárd forintból fejlesztenék négysávossá.

: 490 milliárd forintból fejlesztenék négysávossá. Elkerülő út Szekszárd és Kaposvár között, 300 milliárdért.

A Kaposvár és Szigetvár közötti út négysávosítása 300 milliárdból.

Amíg ezekre várunk addig is az M1-M7 közös szakasz hipermodern képességeket kapott, képes lehet baleset megelőzésre vagy virtuális rendőrként működni.

A beruházási lista szerint a következő tíz évben öt új Duna-híd fog épülni:

a már elkezdett, 393 milliárdos mohácsi;

az M100-as autópálya új hidja Esztergomnál 150 milliárdból;

az M100-as autópálya új hidja Budapesttől délre meg nem nevezett összegből;

a Galvani híd 480 milliárdból;

új híd Vácnál 75 milliárdból.

Ezeken kívül egy sor Tisza-híd, illetve mindenféle vasúti és közúti hidak egyéb folyókon.

Az itt leírtak csak a közúthoz kapcsolód fejlesztések nagyobb szeletét teszik ki, de ezen kívül brutális összegek szerepelnek vasúti és hat (!) vidéki repülőtér fejlesztésére is, miközben Budapesti közlekedésfejlesztéssel visszafogottan számolnak. A teljes, több tízezer milliárd forintnyi fejlesztést felsoroló listát itt lehet nézegetni.