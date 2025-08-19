Folyamatos a kínai márkák térnyerése a használtautó-piacon – derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, 2024 és 2025 január-július közötti időszakának összehasonlító adataiból.

Az érdeklődések száma látványosan nőtt, miközben új szereplők is megjelentek a toplistán: az Omoda és a Jaecoo a semmiből tört az élmezőnybe. A MG ZS modell iránti kereslet több mint megháromszorozódott, a BYD pedig immár három különböző modellel is képviselteti magát a legnépszerűbb kínai típusok között.

A két új belépőről, az Omoda 5-ről és a Jaecoo 7-ről 2024-ben aligha hallhattunk rendszeresen, aminek egyik oka, hogy a modellek bevezető ára igen magas, 12–14 millió forint között mozognak. Hiába indultak nulláról, 2025 első hét hónapjára egyből a 4. és 5. helyen landoltak.

Az Omoda 5 átlagára 10,5 millió forint, míg a Jaecoo 7 már 13,8 millió forintért cserél gazdát. Mivel szinte újként kerültek a piacra, ezért a két modell esetében a meghirdetett autók átlagéletkora a fél évet se éri el.

A BYD immár három különböző modellel is szerepel a toplistán: az Atto 3 mellett a Seal és a Dolphin is egyre népszerűbb. Különösen figyelemre méltó, hogy a márka csúcsmodellje, a Seal 2025-ben két és félszer annyi érdeklődőt vonzott, mint 2024-ben, mindezt úgy, hogy az átlagára a 16 millió forintot is meghaladja – ez a legmagasabb érték a listán.

Nézegess képeket a BYD Sealről!

42 fotó

A Dolphin középkategóriás villanyautóként 11,4 milliós átlagárral szerepel, amiért a vásárlók alig több mint 5000 kilométert futott, egy év alatti autókhoz jutnak.