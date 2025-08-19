A munkavégzés ideje alatt a Megyeri híd irányából érkezők nem tudnak lehajtani az M0 autóútról a Nagytarcsa csomópontban. A forgalom számára a legközelebbi lehajtási lehetőség az 55. kilométerszelvénynél található csomópontban biztosított.

A másik helyszínnél Budapest felől a Pesti útról, vagy Maglód irányából érkezve a Maglód csomópontnál nem lesz lehetőség felhajtani az M0 autóútra az M1 autópálya felé. A forgalom számára a legközelebbi felhajtási lehetőség az M1 irányába, hogy felhajtanak a Megyeri híd irányába, majd a következő, péceli csomópontnál visszafordulnak az M1 autópálya felé.

A munkálatok mobil terelés mellett zajlanak, a tereléseknél 60 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, a kerülőútvonalakat pedig sárga terelőtáblák jelzik.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri.