Az autóbeszámítás itthon is bevett dolog: a vásárló, miután kinézte, igényeihez igazíttatta megvásárolni kívánt új járművét, beviszi a szalonba az addigi járgányát, melyet – kortól, állapottól, a kereskedő által vélt potenciális kereslettől függő áron – bevesznek, hogy a kialkudott összeg csökkentse az új darab árát.

Ritka, hogy az új autó olcsóbb legyen a behozott példánynál, az pedig főleg, hogy forintra átszámítva több százmilliós plusszal zárjon a vásárló, de pont ez történt nemrégiben az Amerikai Egyesült Államokban.

Egy floridai kereskedésbe a leendő vásárló egy Ferrari F40-essel állított be, beszámításra vitte az olasz szupersportkocsit, elvinni pedig egy Ineos Grenadier terepjárót szeretett volna, hogy a farmján használja azt.

Ferrari F40 Az 1987 és ’93 között összesen 1311 példányban gyártott F40-es volt az olasz márka utolsó modellje, melynek gyártását az alapító Enzo Ferrari hagyta jóvá. Már ez is leg lenne ahhoz, hogy vágyott típus legyen a középmotoros, Pininfarina-dizájnú olasz csődör, ám bemutatásakor ráadásul a világ leggyorsabb közúti autója is volt volt. Számszerűsítve: az F40-esben dolgozó 2,9 literes V8-as motor teljesítménye 478 lóerő, mellé 577 Nm-es nyomaték párosul, ezzel 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 321 km/óra. Kattints a képre, galéria nyílik! 9 fotó Az Egyesült Államokban a közelmúltba 2,3-3,5 millió dollár (780 millió, illetve 1,12 milliárd Ft) közötti árakon kínáltak-kínálnak Ferrari F40-eseket.

A kereskedő nem sokat teketóriázott, rábólintott a cserére, megalkudtak az Ineosra, a terepjárón felül pedig 2,4 millió dollárt (bő 812 millió Ft) is adtak a vásárlónak. Persze a szalon sem járt rosszul, a Newsweek tudósítása szerint már másnap több tízezer dolláros haszonnal, 2,5 millióért (815 millió Ft) adták tovább a Ferrarit.

A sztori az Ineos észak-amerikai autós főnöke – egyben a brit multicég tulajdonos-vezére, Jim Ratcliff fia –, George Ratcliffe-hez is eljutott: „A szalon főnöke azt mondta az értékesítőnek, hogy ezt meg kell fogni, aztán tovább is kell adni” – állította.