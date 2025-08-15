Skandinávia északibb részeitől eltekintve Európa nagy részén tombol a kánikula az elmúlt napokban, a helyzet Közép-Európában a leghúzósabb, de gyakorlatilag mindenütt 30 fok feletti nappali hőmérsékletekkel kell számolni.

Ez nagyjából csak hűtött irodában vagy légkondis otthonban elviselhető, az utcán, de főképp valamilyen jármű volánjánál ülve viszont már-már őrjítő is lehet.

Egy magyar kamionost is finoman szólva is észszerűtlen tettre sarkallt a hőség: Hollandiában, még pontosabban Észak-Brabantban az A16-os autópályán haladva kedd este egyszer csak a leállósávba húzódott, hogy a Moerdijk-hídról (nyitóképünkön) a Hollands Diep-folyóba vesse magát, tudósít a holland nos.nl.

A meghökkentő jelenetet látva azonnal segélyhívások érkeztek a hatóságokhoz, a mentésre kivonultak a vízügyi hatóság, a a tűzoltóság, a mentők és rendőrség munkatársai is, de valódi mentésre már nem volt szükség, a meg nem nevezett hazánk fia a kiérkezésükre már a hídpillér létrájánál volt – állítása szerint semmi rosszra nem készült, egyszerűen fel akart frissülni, le akarta hűteni magát.

A forróságtól megváltozott gondolkodás alapján lehet, hogy ez akkor „jó ötletnek” tűnt, de a Vezessnél senkinek nem ajánljuk, hogy bármilyen ismeretlen és átlátszatlan vízbe ugorjon, hiszen sosem lehet tudni, valójában mekkora a vízszint vagy épp milyen veszélyek – kövek, roncsok, törmelék – rejtőznek a felszín alatt. Azt már nem is kell említenünk, hogy az autópályák leállósávját csak és kizárólag vészhelyzet esetén érdemes igénybe venni, soha nem kényelmi okból vagy csak brahiból.