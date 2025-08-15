Rejtélyes üggyel találták szembe magukat a kaliforniai tűzoltók, akiket egy súlyos autóbaleset helyszínéhez riasztottak nemrégiben.

A kivonuló calaverasi tűzoltók a kettészakadt, palacsintává lapult Honda Civicet megpillantva biztosak voltak benne, hogy csak halotta(ka)t találnak a roncsok között, így nagy volt a megdöbbenés, amikor nyomát sem látták a sofőrnek.

„A tűzoltók egy, az út szélén fának ütközött járműhöz vonultak ki ma délelőtt a bursoni Lake Camanche úthoz. A vezető elhagyta a helyszínt, fogalmunk sincs, hogyan sétálhatott el valaki egy ilyen baleset után. A kaliforniai országúti rendőrség nyomozást indított” – írta a calaverasi tűzoltóság a Facebookon.

Ahogy az általuk posztolt fotókon látszik, az autót kettészakította a fa, a tető is leszakadt, a kasztni annyira összeroncsolódott, hogy a márkát és modellt csak a klíma gombjairól és a hátsó ablak ívéből sikerült megállapítani. Az is látható, hogy a hatodik generációs Civicet (1995‒2001) már korábban módosították, a motort is megpiszkálták, és a kormánykereket is retrós darabra cserélték – ez azt jelenti, hogy a vezetőt még légzsák sem óvta, így még hihetetlenebb, hogy az illető nem pusztán túlélte, hanem olyan állapotban úszta meg a balesetet, hogy a helyszínt is el tudta hagyni.

A tűzoltóság bejegyzése alatt volt, aki felvetette, hogy a sofőr nem magától lépett le, vadállat vihette el a testet, ám egy nő állítólag látott valakit elsétálni a baleset helyszínéről. A rendőrség egyelőre nem találja a vezető nyomát sem a környéken, sem a közeli kórházakban.

