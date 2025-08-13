Kalocsa belterületéről, egy lakótelep parkolójából elvittek egy 2001-es, fehér Suzuki Swiftet augusztus 8-án. A Készenléti Rendőrség kiskunhalasi járőrei ugyanekkor autójukkal épp Kecskemétre tartottak, amikor az ügyelet a rádióforgalmazásban hallották az esetet – derül ki a rendőrség beszámolójából. 

Az 53-as főúton, Soltvadkert-Selymesnél jártak, amikor a Kiskert-dűlőnél lévő élelmiszerbolt előtt feltűnt nekik a pár perccel korábban ismertetett autó. Mind a típusa, mind a színe, mind a rendszáma stimmelt.

Megálltak, majd igazoltatták a kocsi mellett álló férfit. Mint kiderült, ő utas volt, a sofőr épp a boltban vásárolt a másik utassal. A bolt biztonsági kamerája rögzítette, hogy ki ült a volán mögött, ráadásul az utasok is megerősítették ezt egybehangzóan, a 30 éves keceli férfinak nem volt mit tagadnia.

A rádió buktatott le a hazai Suzuki-tolvajt 1
Állítása szerint egy ismerősétől kapta kölcsön az autót, de azt semmivel nem tudta igazolni. Az is kiderült, jogosítványának orvosi érvényessége még 2023 decemberében lejárt, ebből kifolyólag nem vezethetett volna.

A járőrök mind a három férfit beszállították a Kalocsai Rendőrkapitányságra, ahol a két utast tanúként hallgatták ki, míg a sofőrt jármű önkényes elvételével gyanúsították meg. Ezenkívül szabálysértés miatt is eljárás indult ellene a lejárt vezetői engedély miatt.

A kalocsai helyszínelők szemlét tartottak az önkényesen elvitt autónál, majd visszaadták jogos tulajdonosának.

