Dudálásból lett büntetőfékezés Szombathelyen nemrég a 112Press beszámolója szerint. Még múlt pénteken történt, hogy egy Toyota a Zanati úton a külső sávban állt a piros lámpánál, a Sas utca kereszteződésénél. A belső sávban álló robogós ételfutár mellé egy másik ételfutár is megérkezett.

Amikor a jelzőlámpa zöldre váltott – az autót vezető nő elmondása alapján – bevágott az induló gépkocsi elé a második robogós, mire a nő fékezett és dudált. A robogót vezető középkorú férfi ezt láthatóan rossz néven vette.

Büntetőfékező motoros: Leszarom, hogy a gyereked is az autóban van 1A robogós ezután kb. 10 km/órás sebességgel haladt, miközben nem volt előtte forgalmi akadály, vagy másik jármű. Ekkor az autós másodszorra is rádudált, mire a robógós behúzta a féket, az autós pedig neki koccant hátulról.  

„Nagyon mérges voltam és kiabálva közöltem a férfival, hogy a nyolc hónapos gyerekem is az autóban utazott. Erre azt válaszolta, hogy „És? Leszarom!” Ettől a férjem is nagyon méregbe gurult és csitítani kellett, hogy ne kövessen el valamilyen meggondolatlan cselekedetet. Ebben egy megálló autós is segített.” – mesélte a lapnak az autóvezető.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, illetve a közeli térfigyelő kamera felvételét is.

