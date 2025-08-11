Hétfőn délután fél 3 körül eddig ismeretlen okokból lesodródott az útról, majd épületnek ütközött egy kisteherautó a Dorozsmai út 14. szám előtt, az Izabella híd után – közölte a Katasztrófavédelem.

A baleset során egy személykocsi is megsérült, illetve a karambol miatt kitört egy gázcső. A kisteherautó sofőrjét a kisteleki hivatásos tűzoltók emelték ki járművéből.

A vezetékből áramlik a gáz, bár a gázszolgáltató szakemberei csökkentették a nyomást. A szegedi hivatásos tűzoltók százméteres védőzónát jelöltek ki, két közeli üzletből mintegy ötven embernek kellett távoznia.

A kisteleki, szegedi, kiskunmajsai, szentesi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja a beavatkozást. A forgalmat elterelték.

A műszaki mentés idejére teljes útlezárás lépett életbe, de később rendőri irányítás mellett, terelt úton már újraindult a forgalom

