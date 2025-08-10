Egy eredeti, kék villogó használatra jogosult, delegációs konvojban gyorsan vonuló, magasrangú embereket lesötétített ablakkal szállító, lobogó zászlós, nagy motoros, összkerékhajtásos Mercedes várja, hogy teljesen felújítsák. Az autót Oldtimer Automobil Kft. vette kezelésbe, akik már számos ritkaság támasztottak fel.

A szobán forgó Mercedes-Benz E320 4-Matic Elegance felszereltségű, “green black metallic” (189U) fényezésű limuzin bőségesen fel van szerelve extrákkal. Ötfokozatú automata váltó, automata klíma, elektromos-memóriás ülések, kőrtben hátul napellenzők, Becker rádió, zászlótartók az első sárvédőkön, sziréna tartó a tetőn.

Nézd meg a galériát:

16 fotó

A CODE-3 sziréna és hangvezérlő egység a könyöklőbe van építve, a belső használatú rádiótelefon és a pisztolytartók a műszerfal alatt. Tagadhatatlan kormányőr feeling.

A W210-es Mercedes flottát 2000-ben szerezte be az állam és a 2020-as évekig voltak állományban a Készenléti Rendőrség tulajdonában. Ez az IEP-025 rendszàmú autó 2025. júniusáig volt állományban, majd selejtezésre és árverésre került. Napi használatban 2021-ig volt, amikor egy váltóhiba miatt letámasztották. A 25 éves Mercedes-Benz 336 653 km-t futott a 21 év aktív szolgálati ideje alatt, ami 16 ezer km/év futással számolva nem tűnik soknak. Az autó végig a Kárpát utcában volt szervizelve az úgynevezett “pártgarázsban”.

Van mit felújítani

Fényezése matt, karosszériáján több helyen virágzik a rozsda, váltója a csomagtartóban. De még így is tekintélyt parancsol ez a jármű, látszik rajta az elegancia.

A Mercedest az oldtimerekkel foglalkozó cég szeretné – az eredeti állapotot megtartva – szeretné felújítani, majd Horn Gyula egykori Mercedes C220-as autója mellé állítani, sajtá gyűjteményükbe.