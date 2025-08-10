Egy évvel ezelőtt tizenöt autós kapott komoly bírságot, miután az M7-esen történt súlyos baleset helyszínét mobiltelefonjukkal lefotózták. A rendőrség akkori közleménye szerint mindannyian 80 ezer forintos közigazgatási bírságot fizettek – segítségnyújtás helyett ugyanis inkább a kamerát ragadták meg – írja a KTI.

Nem véletlen, hogy egy rövid ideje már paravánokkal, „NO PHOTO” feliratokkal és tiltó piktogramokkal takarják el itthon a baleseti helyszíneket.

A cél: megakadályozni, hogy a bámészkodók fotózással akadályozzák a mentést, és újabb forgalmi dugókat vagy baleseteket okozzanak.

Az okostelefonok elterjedésével egyre gyakoribb, hogy a súlyos közlekedési balesetekről készült amatőr képek percek alatt felkerülnek a közösségi médiába. Sok esetben a fotósok nem csupán megosztják a felvételeiket, hanem saját – sokszor téves – kommentárral is ellátják azokat, amelyek később tényként terjednek tovább. A kegyeleti és személyiségi jogokat sértő képek gyakran mindenféle szerkesztés, kitakarás nélkül jelennek meg a nyilvánosság előtt.

Nem kizárólag magyar jelenség

Világszerte egyre több ország próbál gátat szabni a katasztrófa-fotózásnak. Míg régebben egy-egy balesetnél készült felvételeket legfeljebb újságok vagy tévék szerkesztőségei publikáltak – szigorú ellenőrzés után –, ma már bárki, bármit közzétehet az interneten.

A hatóságok több okból is tiltják a balesetek fotózását:

Egyrészt a sérültek kiszolgáltatott helyzetben vannak, és beleegyezésük nélkül készülnek róluk képek.

Másrészt a mentést végzőknek nem a fotósokkal kellene vitatkozniuk, hanem életeket menteniük.

Harmadrészt a kíváncsiskodás és a fényképezés gyakran lassítja a forgalmat, ami újabb balesetekhez vezethet.

Nemzetközi szinten is szigorodnak a szabályok

Hollandiában például 230 eurós bírságot kaphat (90 ezer forint), aki balesetnél fotóz, de volt olyan javaslat is, amely akár 21 ezer eurós (8 millió forint) büntetést és börtönt helyezett kilátásba. Németországban 2017 óta bűncselekménynek számít a vezetés közbeni katasztrófa-fotózás – a bírság akár ezer euró (kb. 400 ezer forint-9), a büntetés pedig két év szabadságvesztés is lehet.

Svédországban és az Egyesült Királyságban bár nincs közvetlen büntetés, a hatóságok minden eszközzel igyekeznek megakadályozni, hogy a magánszférát sértő felvételek napvilágot lássanak. Az Egyesült Államokban pedig lehet fotózás, amíg az nem akadályozza a mentést.

Az USA több államában „It’s Not Your Story to Tell” („Ez nem a te történeted”) mottóval indított kampányt a rendőrség, amely arra hívja fel a figyelmet: a baleseti helyszíneken nem a kattintgatás, hanem az emberi segítségnyújtás a legfontosabb.