A San Diego-i születésű, 87 éves vietnámi veterán nemrég vette át legújabb autóját, egy vadonatúj Toyota GR Corollát, amelyet nyolcfokozatú automata váltóval, fehérben rendelt magának.

Herb Stern első autója egy 1931-es Ford Model A Coupé volt, amelyet 1953-ban vásárolt 75 dollárért. A második egy 1941-es Ford Coupé volt, csúszó kuplunggal és füstölő motorral. Ezt követte egy MG TD, amely szintén tönkrement, majd egy Triumph TR3, és számtalan más, Egyesült Államokban kedvelt importautó.

A japán hot hatch 1,6 literes turbómotorja 304 lóerőt tud, a nyomatéka 400 Nm, a kocsi 0-97 km/h-ra 4,9 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 230 km/h. Hern autója olyan extrákat is tartalmaz, mint a váltó-olajhűtő, a kiegészítő vízhűtő, a szélvédőre vetített kijelző, a szénszálas tető és a 18 colos matt fekete felniszett. Az idős amerikai férfi akkor vált híressé, amikor vásárlása részleteit megosztotta januárban egy GR Corolla-tulajdonosokból álló Facebook-csoportban.

„Nem értem, mi történt azzal a bejegyzéssel. Amikor valamit posztolok, általában úgy tíz reakció érkezik. Ezt viszont már több mint 1800-an lájkoltak, mutattak fel hüvelykujjat, vagy mit.”

– mesélte nemrég a The Drive-nak.

GR Corolla galéria:

38 fotó

Herb bejegyzése arra ösztönözte a csoport többi idős tulajdonos tagját, hogy ők is megosszák saját történeteiket. Egyikük egy 76 éves férfi, aki azt írta, hogy „még mindig fel tudja venni a versenyt a többiekkel, és le tudja nyomni őket a pályanapokon”. Egy 74 éves nő pedig azt írta, hogy „a gyerekek azt hitték, megőrültem, mert ez egy hatsebességes kocsi. Jó móka, amikor te vagy az első a piros lámpánál, és néhány fiatal srác melléd áll. Annyira vicces ” – írta.

Az idős úr feleségének sem átlagos autója volt, egy Volkswagen Golf GTI-t vezetett, de a pár nemrég úgy döntött, hogy csak egy négykerekűt tartanak meg. „A GTI rendben volt, de nekem többre volt szükségem” – mondta a férfi. „A GR Supra nem alkalmas mindennapi használatra, bármennyire is szeretem. Aztán gondolkodni kezdtem, hogy mit vehetnék, ami elég praktikus, és mégis szórakoztató?” A választ a GR Corollában találta meg.

Herb hamarabb is megvette volna a GR Corollát, de a 2025-ös modellévre várt az automata váltó bevezetése miatt.

Mivel egész életében autó- és motorrajongó volt, ugyanolyan lelkesedéssel beszél a GR Toyotákról, mint a Lotus Europájáról, amelynek a története igazán különleges. Egy csempésznek köszönheti, aki több hasonló Lotust juttatott be az Egyesült Államokba. Végül az angol sportkocsi egy portlandi kereskedőhöz került, aki nem is volt tisztában vele, hogy mit árul. Mikor Herb átvette tőle az Európát, szinte azonnal jöttek a nehézségek.

„Az egész műszerfal francia nyelvű volt. Amikor elindultam, a motor azonnal túlmelegedett. Mikor meg Oregonból érkezve átléptem Kalifornia állam határát, egy rendőr megállított, mert tudni akarta, mi a fenét csinálok! Azt hiszem, végül ő szerelte fel az oregoni rendszámokat az autóra.”

Herb első új autója egy gyönyörű Alfa Romeo Giulia Spider volt, fehér színben, piros belsővel. Később számos háromajtós Volkswagen Golf GTI, az elsőtől a negyedik generációig, és egy Audi TT következett. Közben volt még egy Austin Healey-je, egy Lotus Elanja, egy másik Alfája, egy korai, V6-os Ford Caprija és egy Porsche 911 Carrerája is.

Szóval nem ma kezdte az úriember, akinek csak sok balesetmentes kilométert tudunk kívánni ehhez az autóhoz is.