Ismét kerékpáros rendőrökkel lehet találkozni a Balaton környékén – derül ki a rendőrség beszámolójából. Mint honlapjukon írják a turisztikai szezon ideje alatt találkozhatnak az egyenruhásokkal Zala vármegye Balaton-parti településein és a strandok közelében.

Az itt élő és nyaraló vendégek körében hasznosnak bizonyuló járőrszolgálati forma lehetővé teszi a folyamatos jelenlétet a zsúfoltabb, vagy nehezen megközelíthető helyeken is.

Kerékpáros rendőrök fő feladata a közbiztonság fenntartása és a balesetek megelőzése. Igazoltatnak, kiszűrik a gyanúsan viselkedőket, tartják a kapcsolatot a bűnmegelőzési irodában dolgozó diákokkal, és információkkal segítik a turistákat.

Erdő, mező járáshoz is kaptak a minap kétkerekűeket a rendőrök. Azokkal már sokkal könnyebb üldözni, mint kerékpárral: