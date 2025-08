Hézagkiöntési és burkolat javítási munkálatokat fognak végezni 2025.08.05-től 2025.08.10-ig éjszakánként 21:00 óra és reggel 6:00 óra között az M0 autóúton az 54+000-52+000 km szelvények között, az M3 autópálya irányából az M4 autópálya irányába vezető oldalon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberi. A munkálatokat mobil terelés mellett végzik és a tereléseknél 60 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben. A munkavégzés során 1 sávon lehet majd közlekedni.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, illetve a www.utinform.hu weboldalon. A társaság szerint a közlekedőknek érdemes navigációs vagy közösségi autós alkalmazást is használniuk az optimális útvonal megtervezéséhez.

Mindez a felújítás semmiség az M1-es zajló több évig tartó munkálatokhoz képest, ahol hazánkban eddig nem látott autópályává fejlesztik a meglévő utat. Négy év alatt az M0-s autóúttól a Concó pihenőig, mintegy 80 km-en bővül a sztráda kétszer három sávra. Emellett létrejön egy intelligens leállósáv (ITS) is, amit akkor nyitnak meg, ha a forgalom indokolja. Hogyan működik az ITS? A Vezess korábbi cikkéből megismerheted: