Hatalmas az érdeklődés a Forma-1 Magyar Nagydíj iránt, a mogyoródi pálya környékén már pénteken is óriási a tömeg és csak lépésben lehet haladni. De lehet, és ez köszönhető a forgalmi rend változásnak és a masszív rendőri jelenlétnek. A Vezess tagjai a helyszínről tudósítanak elsősorban a Forma-1 eseményeiről igyekszünk minél több mindent megmutatni. Ám amikor befutott a rendőrségtől a meghívó, hogy megmutatnák, honnan és hogyan biztosítják a rendezvényt. Tudtuk ott a helyünk! Máskülönben nem szeretnék rendőrösre menni.

A családias hangulatú programon megtudtuk, hogy 1500 rendőrrel és 200 kamerával vigyáz a szurkolókra és a környék rendjére a rendőrség Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéje alatt.

A fő feladat a gördülékeny forgalomirányítás és a bűnmegelőzés

Bár a Magyar Nagydíj hivatalos programja csütörtökön indult, a rendőrség előkészítő munkája már hónapokkal korábban elkezdődött. Párhuzamosan a paddockban a csapatok számára épülő üvegpalotákkal, a rendőrség egy kisebb konténerfalut húzott fel a Hungaroring bejáratával szemben, sátrakkal és parkolóval kiegészítve, a szolgálati járművek számra.

A versenyhétvégén a magyar rendőrök mellett 18 külföldi egyenruhás is segíti a munkát, ők Ausztriából, Hollandiából, Horvátországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából érkeztek. Az autós, motoros, a kutyás és a lovas rendőrök mellett a légirendészet munkatársai is bekapcsolódnak a feladatokba helikopterrel.

A helikopteres egység fő feladata, hogy felügyelje a környék forgalmát és segítse a földi egységek munkáját, hogy hol van nagyobb fennakadás, merre érdemes terelni az autósokat.

Amire nyomatékosan kérik az autóval érkezőket az egyenruhások

Számos helyen irányítják a forgalmat a rendőrök és terelik a járműveket. Nem kell türelmetlenkedni, vagy bosszankodni, hogy „de én nem arra akarok menni”, higgyetek nekik, tisztában vannak vele, hogyan tudjátok elhagyni a leggyorsabban és legbiztonságosabban a pálya környékét, nem véletlenül állnak egy-egy kereszteződésben. És főleg nem azért, hogy az autósokat szívassák.

A versenypályát, a belső tereket és a pályához vezető utakat több mint 200 kamera látja, amelyek egy részét a rendőrség, más részét pedig a biztonsági szolgálat figyeli folyamatosan. A kamerák képeit egy konténerirodából figyelik és azonnal reagálnak, ha valamilyen szokatlan esemény történik.

Mivel sok szurkoló a hétvégét a pálya körüli kempingben tölti, így „éjszakai is van élet” a helyszínen, ezért 24 órás szolgálatot lát el a rendőrség, és felállítottak egy ideiglenes rendőrőrsöt is, ahova elő tudják állítani a bűncselekményt elkövetőket, valamint itt lehet bejelenteni azt is, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz -ismertette Beluzsárné Belicza Andrea r. alezredes, hozzáfűzve, hogy az őrsön tolmácsok is rendelkezésre állnak.

Azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, de még mindig előfordulnak autófeltörések vagy olyan esetek, hogy a kempingekben a sátrakat kivágják, de szerencsére ez egyre kevesebbszer fordul elő. Pénteken jártunk a rendőrség bázisán, ahol kiderült az első 24 óra kiemelt esemény nélkül zajlott. Az egyik kempingen két külföldi csapat szólalkozott össze, és egy ember hamis jeggyel próbált bejutni a versenypályára.

A díler Audi is a helyszínen

A sűrű forgalom miatt ugyan leggyorsabban a motorosrendőrök tudnak közlekedni az autók között, de jó néhány rendőrautó is a helyszínen van. Köztük az az Audi RS5, amit nemrég egy drogdílertől foglaltak le, aztán egyenruhába bújtattak.

Kiemelt bűncselekmény, szabálysértés vagy nagyobb baleset 2024-ben nem történt, az elmúlt négy-öt évben látható, hogy az emberek egyre alaposabban tájékozódnak, időben elindulnak, így egyre kevesebb a fennakadás – tudtuk meg a rendőrség szóvivőjétől, aki készséggel körbevezetett a táborban.

Egész hétvégén megnövekedett menetidővel kell számolni a Hungaroring környékén, ezért a rendőrség arra kér mindenkit, hogy induljon el időben. A szervezők előrejelzése szerint a 40. jubileumi Magyar Nagydíjra rekordszámú szurkolót, naponta 70-80 ezer embert várnak.

