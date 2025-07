Alacsony sebességhatárok, forgalomcsillapítás az iskolák körül, tisztább levegő és biztonságos, védett kerékpárutak – ezek a fő szempontjai annak, hogy egy európai nagyváros mennyire tekinthető gyermekbarátnak közlekedés szempontjából. A Clean Cities Campaign 2025-ös jelentése szerint Párizs teljesít legjobban ezen a téren, megelőzve olyan városokat, mint Amszterdam, Antwerpen vagy éppen Brüsszel.

A rangsor élén végző francia főváros évek óta következetes politikával csökkenti a forgalmat, javítja a levegőminőséget és bővíti a fizikailag elválasztott kerékpárutak hálózatát – ezek hossza már a városi úthálózat közel felét (48%) teszi ki. Ehhez hasonló arány csak Helsinkiben és Koppenhágában található.

Párizs Amszterdam Antwerpen Brüsszel Lyon Helsinki Barcelona Bristol Oslo Ghent Koppenhága München Bécs London Berlin Bologna Köln Hamburg Manchester Boroszló Ljubljana Varsó Milánó Turin Prága Madrid Pozsony Zaragoza Firenze Budapest Marseille Róma Krakkó Bukarest Lisabon Szófia

Párizs szinte minden városi útszakaszán bevezette a 30 km/órás sebességkorlátozást, és külön figyelmet fordít az iskolák környéki utcák biztonságára is. Bár London több ilyen utcát alakított ki (525 darabot), a zaj- és légszennyezés csökkentése, valamint az önálló gyerek-közlekedés aránya alapján Párizs összességében jobbnak bizonyult.

A jelentés kiemeli:

A városi közlekedésbiztonság fejlesztése túlmutat a balesetmegelőzésen. A biztonságos és élhető környezet aktívabb életmódra ösztönöz, javíthatja a lakosság egészségi állapotát és élettartamát is.

Mi a helyzet Budapesttel?

A magyar főváros a vizsgált 36 város között az utolsók között végzett (30). Bár a belvárosban történtek lépések a forgalomcsillapítás és kerékpárutak fejlesztése terén, ezek jellemzően nem egységes koncepció részei, és nem biztosítanak megfelelő biztonságot a gyerekek önálló közlekedéséhez. Hiányzik a következetes 30 km/órás zóna kiterjesztés és a tartós, jövőbe mutató beruházási stratégia. Az legtöbb belvárosi iskola környéke rettentő zsúfolt, nagy a forgalmuk, még közvetlenül az iskolák előtt is.

A jelentés szerint Olaszország több városa is jó példát mutat bizonyos szempontból – például gyalogos iskolautcák kialakításában –, mégsem kerültek be a top 10-be, mivel a fejlesztéseket nem kíséri hosszú távú, kiszámítható várospolitika. Németország és Lengyelország pedig azért maradt ki a tíz legjobb közül, mert a döntéshozók továbbra is az autóforgalmat részesítik előnyben a gyalogos és kerékpáros közlekedéssel szemben.