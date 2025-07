A Renault Espace és Scénic nem csak műfajteremtő, de rendkívül praktikus járműcsaládok is voltak. Napjainkban azonban a buszlimuzin jóformán eladhatatlan, ezért mindkét egyterűjéből szabadidőjárművet faragott a Renault – az egyikből hibridet, a másikból elektromost.

13 fotó

Pont ezt tette a Kia is: a Carens crossoverként született újjá még 2022-ben, Indiában. A meglehetősen unalmas dizájnhoz végtelenül hagyományos hajtásláncokat társítottak. Most azonban itt a Kia Carens Clavis, amely modern és látványos: pont úgy néz ki, mint a márka új generációs villanyautói, de nem csak úgy néz ki, úgy is viselkedik, hiszen tisztán elektromos hajtáslánccal gyártják. (Készül amúgy benzin- és dízelmotorokkal is, 115-160 lóerős teljesítmény-tartományban, de ezekben semmi újdonság nincs.)

Ez egyébként az első olyan villanyautója a Kiának, amelyet kifejezetten az indiai piacra fejlesztettek. A márka globális elektromos mobilitási technológiáit alkalmazó modell két akkumérettel (42, illetve 51,4 kWh) készül, a kisebbikhez 99 kW-os (135 LE), a nagyobbikhoz 126 kW-os (171 LE) villanymotor társul. Álló helyzetből 9,5 illetve 8,4 mp-ig tart a gyorsulás 100 km/óráig, a hatótávolság 404, illetve 490 km.

A 455 cm hosszú autónak első hangzásra nem erőssége a csomagtartó, de van magyarázat a 216 literes üregre: a Clavis ugyanis három üléssoros, hat- vagy hétszemélyes autó.

Vezetőtámogató funkció akad bőven, az akkuról tölthetünk külső fogyasztókat, a Carens vezethető egy pedállal (a gázt felengedve álló helyzetig lassul a kocsi), és okostelefonnal helyettesíthető a kulcs.

A Kia Carens Clavis globális forgalmazására csekély az esély, de annyira nem is fog hiányozni, hiszen lesz nekünk hamarosan egy hasonló méretű és formátumú Kiánk: