Ausztria és Magyarország keretmegállapodásának értelmében már osztrák mentő is érkezhet a nyugati-magyarországi balesetek sérültjeiért – szúrta ki a 444.hu.

A sürgősségi szolgálatok határokon átnyúló együttműködéséről kötött megállapodás alapján nem az országhatár határozza meg, melyik kórházba szállítják a sérülteket, hanem az, hogy melyik kórház van közelebb a baleset helyszínéhez. A sérültek ezáltal a lehető leggyorsabb orvosi segítséghez juthatnak.

Ausztria Szlovákiával is kötött államközi szerződést. A regionális megállapodások lehetőséget adnak a határátlépéshez szükséges igazolványkötelezettség ideiglenes felfüggesztésére is, ezzel együtt a megkülönböztető fény- és hangjelzések másik országban történtő használatát is szabályozhatják.

Az osztrák parlament július 10-én hagyta jóvá mindkét megállapodást.