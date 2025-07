Melyik gyorsabb: egy expresszvonat, vagy egy Bentley Speed Six? Ezt a kérdést tették fel nyilvánosan a Bentley-fiúk 1930-ban, és nehogy másnak kelljen választ keresnie a dilemmára, rögtön meg is szervezték a versenyt. Woolf Barnato, a Bentley akkori elnöke a Cannes és London között közlekedő Le Train Bleu (a kék vonat) ellenében kívánt kiállni egy kifejezetten erre a célra rendelt, egyedi autóval. Ez végül nem készült el időben, de a gépesített párbajt megtartották, és az a kötött pályán közlekedő szerelvény megalázó vereségével ért véget.

A történelem igazságtalansága, hogy végül nem a tényleges győztes autó, hanem a csak később befejezett Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman kupé kapta (ezek szerint érdemtelenül) a The Blue Train becenevet – de hát ez történik, ha az ember (autó) olyan elképesztő, különleges szépségű, mint a Gurney Nutting manufaktúra által épített luxuskupé… És hát most, 95 évvel később is a Speed Six ezen háromüléses példányát vette elő a Bentley, hogy mintaként szolgáljon retrofuturisztikus luxuslimuzin-tanulmányához.

A Bentley EXP 15 az ellentétek koncepcióautója. Szögletes orrához lekerekített far társul, ülésből és oldalajtóból egyaránt csak hármat kapott, cserébe az első utasülés helyén bőröndök vagy kisállat-szállító elhelyezésére alkalmas platformot találunk. Kezelőszervei a futurisztikus digitális megoldásokat klasszikus mechanikus kapcsolókkal kombinálják, a beltéri anyaghasználat pedig a 3D nyomtatóval legyártott titánpanelektől a 250 éves manufaktúra által készített gyapjúszövetekig terjed.

Az autó egyik leghangsúlyosabb formai eleme a hatalmas hűtőmaszk, amely a tisztán elektromos hajtáslánc okán már nem tölti be eredeti funkcióját, így helyette megvilágított műalkotásként uralja az orrot, átemelve a szokásos rombuszmotívumokat.

A Bentley Gurney Nutting végtelenül hosszú motortere a modern utód vonalvezetésében él tovább, az orrtól folytonos lemezhajtás fut egészen a farig. A motortér persze a villanyautók korában meghaladott koncepció, ezért a Bentley tervezői csomagtartó alakítottak ki elöl, persze nem a manapság szokásos módon: két külön felemelhető fedél alá helyezhetők be a poggyászok.

Ha az orr lenyűgöző, a far sem marad el mögötte, hatalmas fénykeret fogja feszes egységbe a lemezeket; középen a márka megújult logója tündököl. A fényszórók – kék-két keskeny, függőleges LED-csík – szintén kulcsszerepet játszanak a karosszéria határainak a megrajzolásában.

Az EXP 15 vezető oldalán egyetlen ajtón keresztül közlekedik a sofőr és a hátsó utas, míg a másik oldalon két, középről nyíló ajtót találunk. Az első mögött egy üres padló tárul elénk, míg hátul a 45 fokban kiforduló utasülés jóvoltából kivételesen kényelmesen és egyszerűen szállhat be az autó legfontosabb utasa – ezt úgy nevezi a Bentley, hogy „a megérkezés művészete.”

A vezetőüléssel átellenes luxusfotel egyébként hosszában mozgatható, akár a sofőr mellé is húzható – mely esetben az első utasajtó az ő ki- és beszállását segíti –, vagy hátra tolható normál vagy pihenő pozícióba. Utóbbi két esetben a vezető mellett felszabaduló tér kisállatok vagy poggyász szállítására alkalmas.

A csomagtartóban is elfér jó pár bőrönd, de itt nem ez a lényeg: két hátrafelé néző ülőke, no meg valódi lámpást idéző hangulatvilágítás és hűtőszekrény várja az utasokat, akik a felnyitott ajtó alatt üldögélve szurkolhatnak az ügetőn vagy a lovaspóló versenyen.

A Bentley régóta alkalmazza a forgatható műszerfal koncepcióját, amely kívánság szerint jelenít meg kijelzőket, időmérő órát vagy fapanelt az utastér középvonalában. Ezt fejlesztették tovább az EXP 15 esetében, ahol középen egy mechanikus szerkezet lát el másutt digitális képernyők által kiszolgált tájékoztató funkciókat, a multimédiás kijelző pedig egy átlátszó üveglap, amelyen keresztül – a megjelenítést kikapcsolva – a mögötte elhelyezett faburkolatban gyönyörködhetünk.

Rövid gyári film mutatja, hogy lett a Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman kupéból EXP 15-ös:

