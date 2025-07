Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Pest vármegyében, a fővárosban, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ma is folytatódik a viharkárok felszámolása. Fehérgyarmat térségében 11 településen 91 lakóház tetőszerkezete sérült meg, míg Hajdúszoboszló térségében 50, valamint Szarvas térségében 44 lakóépület rongálódott meg. Számos úton szünetelt a közlekedés, több autó sérült meg a kidőlt fák miatt.

Reggel négyig 2932 viharkárt számoltak fel a katasztrófavédelem tűzoltóegységei, valamint az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók, leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották őket – közölte a katasztrófavédelem. Videón meg is nézhetjük, mit is jelentett ez.

Hétfőn napközben komoly vihar csapott le Magyarország több részén, a HungaroMet több megyére is a legmagasabb (piros) riasztást adta ki a heves zivatarok miatt.

Az országon átvonuló vihar miatt a fővárosban és valamennyi megyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamosenergia-ellátásban. A szolgáltatók tájékoztatása alapján folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. A kiesés egyes helyeken a víziközmű-szolgáltatást is érinti, több településen dolgoznak.

Az előrejelzések szerint kedden napközben ismét több hullámban várhatóak zivatarok, amelyeket a nyugati országrészben felhőszakadás kísérhet. Másutt viharos (60-90 km/h) széllökések, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék és akár jégeső társulhat a zivatarokhoz.

Az ország délkeleti felén viszont ismételten valószínűek heves zivatarok is (>90 km/h széllökés, jégeső (néhol >2-3 cm-es átmérő), felhőszakadás (30-50 mm)), melyek rendszerbe is szerveződhetnek. Kedden délután a keleti határvidéken a zivataros rendszer hatására ismételten van esély nagyobb területen 90-110 km/h feletti károkozó szélrohamok kialakulására is.