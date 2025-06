Már-már feldolgozhatatlan mennyiségű impulzus éri a járművezetőket, ha beülnek egy modern autóba: a technológia ilyen léptékű fejlődése nemcsak azért nem szerencsés, mert könnyedén eltereli a figyelmet, de a kor előrehaladtával nagyon fájó lehet (elsősorban anyagilag), ha valami elromlik.

Az autógyártók mégis abba az irányba haladnak, hogy méretes kijelzőkkel, képernyőkkel pakolják tele modelljeiket, olyan funkciókkal felvértezve, amik korábban teljességgel elképzelhetetlennek tűntek. Beállt a sorba az Audi is, ugyanis az ingolstadti márka autóinak Android alapú infotainment rendszere immár az AirConsole nevű integrált játékplatformhoz is hozzáfér – írja a Carscoops.

Segítségével az utasok több jól ismert játékkal is játszhatnak menet közben – már ha az adott típusnál az utas oldalán is található kijelző –, közéjük tartozik az Uno kártyajáték is. Az Audi esetében az a rendszer érdekessége, hogy egy QR-kód beolvasásával a felhasználók az okostelefonjaikkal is vezérelhetik a játékokat. Arról, hogy közben ne zavarják a sofőrt, egy speciális védelem gondoskodik, ami elrejti előle a kijelző tartalmát.

Az AirConsole-t az Audi Application Store-ból tölthetik le az Audi-tulajdonosok, azonban fontos megjegyezni, hogy ez a funkció csak a legújabb A5, Q5, A6, A6 e-tron és Q6 modelleknél érhető el. Arról egyelőre nem tett bejelentést az Audi, hogy a későbbiekben más autóikban is lehet-e majd játszani.