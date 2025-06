Jó ideje tudjuk, hogy 2025-ben elindul a Suzuki első elektromos autójának forgalmazása Európában. Az e Vitarát már láttuk Olaszországban az európai premieren, majd Magyarországon is bemutatkozott, az áráról azonban eddig csak találgathattunk. Eddig.

Ezen a héten a Suzuki brit képviselete bejelentette az ottani hivatalos árakat. Az e Vitara ára 29 999 fonttól kezdődik a 49 kWh-s akkumulátorral felszerelt modell esetén.

Az e Vitara kétféle akkumulátorral, a nagyobb esetén akár két villanymotorral ( így négykerék-hajtással), kétféle felszereltség mellett kerül majd forgalomba Nagy-Brittaniában.

Kisebb akkumulátorral 106 kW (144 LE) a villanymotor teljesítménye, nagy aksival 128 kW (174 LE), a dupla motoros kombinált teljesítménye 135 kW (184 LE). A maximális nyomaték 189, 189, illetve 300 Nm.

Három fázisról 11 KW-tal tölthető az autó, amellyel a kisebb akkumulátor 4,5, a nagyobb 5,5 óra alatt tölthető fel 10-ről 100%-ra. A DC töltés mértékét még nem adta meg a Suzuki, csupán annyit, hogy a nagyobb aksi 10-ről 80 százalékra 45 perc alatt tölthető fel.

13 fotó

A fentiek kombinációjából kezdetben ötféle modell választható, amelyek ára így alakul a szigetországban:

49 kWh Motion 2WD 29 999 font – 14,1 millió forint

61 kWh Motion 2WD 32 999 font – 15,5 millió forint

61 kWh Ultra 2WD 35 799 font – 16,8 millió forint

61 kWh Motion ALLGRIP-e 4WD 34 999 font – 16,4 millió forint

61 kWh Ultra ALLGRIP-e 4WD 37 799 font – 17,7 millió forint

Azoknak az ügyfeleknek, akik szeptember 30-ig megrendelik az e Vitara modelljüket, a Suzuki ingyenes Ohme otthoni töltőt és 10 000 mérföld (16 ezer km) otthoni töltési kredit biztosít.

Persze ezek az árak nem túl sokat árulnak el, ezért megpróbáltunk némi viszonyítást szerezni. A szintén elektromos KIA EV3 32 215 fontba (15,1 millió forintba) kerül, Air felszereltségben 58.3kWh akkumulátorral és 201 lóerős motorral. Magyarországon ez a modell 14 749 000 forint, vagyis talán a magasabb Áfa miatt drágább nálunk.

Mennyi lehet itthon?

De mi a helyzet ha egy itthon is kapható Suzuki modell árát vetjük össze. A Vitara és az S-Cross nem ideális, hiszen azokat Esztergomban gyártják, sokkal jobb lesz az Across, ami külföldről jön Magyarországra, ráadásul az is a Toyotával kooperációban készül, akár az e Vitara.

A Suzuki Across 27 299 fontba kerül Nagy-Brittaniában, ami 23,3 millió forint, míg hazánkban 25 570 000 forint a listaára. Ugyanakkor kedvezménnyel 18,4 millióért megvehető jelenleg.

Ha ebből szeretnénk következtetést levonni, akkor az jönne ki, hogy a Suzuk e Vitara indulóára akár 14,5 millió forint is lehet hazánkban. Ami aztán a helyi kedvezményekkel milliókkal kevesebbre is csökkenhet.

Jó tudni, hogy a Suzukinak kiemelten fontos a magyar piac a gyár miatt, így fontosnak tartják a piacvezető szerepet. Mint a márka legutóbbi hazai sajtótájékoztatóján hallottuk a hagyományos modellekhez hasonló, azaz 12-13%-os piaci részesedést szeretnének elérni a villanyautók piacán, ahhoz pedig versenyképes ár kell: