A londoni Abbey Road Studios nevét a The Beatles tette halhatatlanná, a hírnevet azonban kiérdemelték: a közel száz éve működő stúdió innovatív akusztikai technológiákkal és világszínvonalú hangmérnökökkel csábította magához a komoly- és könnyűzene legnagyobb neveit.

A korral persze lépést kell tartani, így a stúdió összefogott a szintén brit Bowers & Wilkins audio-specialistával, és közösen kidolgoztak egy olyan vezérlő technológiát, amely a lehető legtökéletesebben adja vissza az Abbey Road jellegzetes hangzásvilágát.

A rendszer a Volvo EX90 fedélzetén debütál, méghozzá akár utólag: mivel teljes egészében szoftveres fejlesztésről van szó, elég egy vezeték nélküli frissítés, és máris úgy érezhetjük, mintha ott ülnénk a gombafejűek mellett – persze csak akkor, ha autónkat az 1,3 millió forintos, 25 hangszórós, 1610 wattos B&W audiorendszerrel rendeltük meg.

Az Abbey Road üzemmód dinamikus és adaptív, nem csak a balra-jobbra, előre-hátra egyensúlyt állíthatjuk be, meg a hangszínt variálhatjuk, de minden olyan paramétert is, amihez általában csak a hangmérnökök férnek hozzá a profi keverőpultokon. Ha ehhez nincs érzékünk, négy különböző alapbeállítás közül is választhatunk.

A Volvóval párhuzamosan annak testvérmárkája, a Polestar (azon belül a Polestar 3 SUV) is megkapja ezt a technológiát.

Réteggyártóként a Volvónak ügyelnie kell arra, hogy minden típusában legyen valami, amire felfigyel a világ. Ilyen a közelgő EX60 ultramodern biztonságiöv-vezérlő szoftvere, és ilyen a vadonatúj XC70 is: