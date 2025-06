A nap egyik kiemelt autóipari híre, hogy a Hyundai-csoport (Hyundai, Kia, Genesis) bejelentette: egy évre elegendő készletekkel rendelkezik ritkaföldfémekből, így vélhetően képes lesz átvészelni a kínai szigorítások első hullámát. Ez rendkívül jó hír a koreai autógyártó számára, miközben mások már most érzik az exportkorlátozások hatását.

Kína még áprilisban jelentette be, hogy a Trump-kormányzat által kezdeményezett vámszigorításokra maga is szigorításokkal válaszol, és csökkenti a ritkaföldfémek és egyéb, az autógyártásban, és azon belül is mindenekelőtt a villanyautók elektromos motorjainak gyártásához nélkülözhetetlen nyersanyagok kivitelét. Egy átlagos villanyautóban fél, egy belső égésű motorral szerelt járműben negyed kilogrammnyi ritkaföldfém található.

Mivel Kína felel a globális ritkaföldfém-kitermelés 70, a finomítás 85, az ötvözetek és mágnesek gyártásának pedig a 90 százalékáért, ez a döntés rövid távon kritikus vészhelyzetet idézhet elő az autóiparban.

Hétfőn a Reuters már szó szerint azt írta, az autógyártók és beszállítóik „teljes pánikban” igyekeznek felkutatni a fennmaradó készleteket, amelyekért „bármilyen árat hajlandóak megadni”. Egyes autóipari szereplőknek csupán hetekre elegendő készletek állnak rendelkezésükre, utána fel kell függeszteniük a gyártást, ami villámgyorsan tovább gyűrűzik az autógyártókhoz.

A kínai döntés nyomán öt éven belül már a harmadik bénító hatású válság sújtja az autóipart: először a koronavírus-járvány (2020), majd az ettől nem teljesen független félvezetőhiány (2021–23) miatt esett vissza szemmel látható mértékben a gyártás és a bevételek, amit erőforrásaik és alkalmazotti állományuk jelentős csökkentésével oldottak meg az autógyártók.

A két utóbbi válság nyomán sokan megkérdőjelezték a just-in-time készletgazdálkodás létjogosultságát: a Toyota által alkalmazott és széles körben átvett lean gyártás egyik alapvető igazsága, hogy a készletek felhalmozása helyett mindig csak annyi álljon rendelkezésre, amit rövid távon felhasznál a gyártó. Ez normál esetben gyors, rugalmas és költséghatékony megoldás, az ilyen krízishelyzetekben viszont sérülékennyé teszi a gazdasági szereplőket.

Japán és Kína között már 2010-ben kibontakozott egy hasonló konfliktus, aminek hatására a japán autógyártók elkezdtek alternatív forrásokat keresni a nélkülözhetetlen nyersanyagok és komponensek beszerzésére, ám csak részben jártak sikerrel: 2018-ban még mindig Kína felelt a szigetország ritkaföldfémimportjának 58 százalékáért.

A szakértők arra is emlékeztetnek, hogy a ritkaföldfémek exportjának korlátozása csak a kezdet: friss nemzetközi jelentések szerint további másfél tucatnyi olyan, kulcsfontosságú nyersanyag van, amelyek globális piacát több mint 50 százalékban Kína szolgálja ki, így ezek bármelyikével további nyomást tudnak gyakorolni a világgazdaságra.

Közben egyéb bajok is sújtják az európai autóipart, mint arról tavaszi cikkünkben írtunk: