Chery Super Hybrid: így nevezi új plug-in hibrid hajtásláncát a kínai Chery, amely az Omoda és Jaecoo márkákkal már egy ideje jelen van Európában, legújabban pedig saját nevén, azaz Chery-ként is szerencsét próbál minálunk.

A márka komoly ambíciókat táplál Európával kapcsolatban, Magyarországon is megvetette már a lábát, első típusaik egyike pont az a Tiggo 7 kompakt SUV lesz, amelyben ez a bizonyos CSH egység debütál majd.

Az információk egyelőre szórványosak. A magyar nyelvű sajtóközleményből kiderül, hogy a lítium vas-foszfát akkumulátor fejlett hőszabályozással rendelkezik, hőségben és nagy hidegben is képes optimális hőtartományban tartani azt a dedikált klímarendszer; hogy a regeneratív fékhatás erőssége több fokozatban szabályozható (talán még egypedálos vezérlés is lesz?); hogy a belső égésű és az elektromos erőforrások működését több üzemmódban szabályozhatjuk, így választható tisztán elektromos üzem, de tartalékolhatunk is adott mennyiségű töltést az akkuban az utazás későbbi szakaszára.

A nemzetközi közlemény ezekkel nem foglalkozott, elárulta viszont, hogy a CSH rendszer átlagos üzemanyag-fogyasztása 6,0 liter/100km, a tisztán elektromos hatótávolság akár 140 kilométer (de vajon európai vagy kínai norma szerint?); és hogy hibrid üzemben akár 1200 kilométert is megtehetünk egy huzamban.

A plug-in hibrid egyébként két további típusban: a még nagyobb Tiggo 8 és Tiggo 9 SUV-okban – is elérhető lesz, ugyanakkor a jövőben a Chery inkább a full hibrid és tisztán elektromos hajtási módozatokra fog összpontosítani.

