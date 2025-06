Autót bérelni ma már szinte természetes – de 1995-ben még szenzációnak számított, ha valaki nyugati színvonalú szolgáltatással találkozott az autókölcsönző pultnál. A Mercur Rent a Car, a Hertz hazai partnere pontosan ezt tette elérhetővé Magyarországon: friss autókkal, gördülékeny ügyintézéssel, és azzal a filozófiával, hogy „az idő érték”.

A budapesti reptér mellett már a 90-es évek végén modern kiszolgálási rendszerrel dolgoztak: külön sáv a kiadásnak, külön sáv a visszavételnek, átlátható működés, korrekt szerződés. A flotta azóta is folyamatosan frissül – a legtöbb jármű csak fél évig szolgál, mielőtt újabb modell érkezik helyette. Aki egyszer bérelt már Hertz autót, tudja: ez nem egy régi, leharcolt kocsi, hanem egy aktuális, felszerelt, biztonságos jármű.

„A bérlésnek nem szabad kompromisszumnak lennie – pont olyan élményt kell adnia, mint a saját autó, csak épp rugalmasan és gyorsan” – mondja Alpern Géza tulajdonos.

A 30 éves jubileum nemcsak egy múltidéző pillanat, hanem egy új korszak kezdete is: digitális szolgáltatások, még kényelmesebb foglalás, és a környezettudatos mobilitás felé való nyitás jellemzi a következő éveket.

Tények a volán mögött

A Mercur flotta mérete ma 1100 autó körül mozog, amely idén nyárra akár 1200-ra is nőhet. A járművek túlnyomó többsége személyautó, 5%-ban kisbuszok és kisteherautók is elérhetők. Egy autó átlagosan 133 napot tölt a flottában, így a kínálat mindig friss és korszerű. 2024-ben több mint 40 ezer bérlés történt, 34.500 vendéget szolgáltak ki – 58%-a magánszemély, 42%-a céges ügyfél volt. A járművekkel évente több mint 27 millió kilométert tesznek meg az ügyfelek.

A legnépszerűbb járműkategória a „compact” szegmens – mint például a VW Golf vagy hasonló méretű autók –, amelyet üzleti és szabadidős utazók egyaránt szívesen választanak.

A jövő útjai: mobilitás és rugalmasság

A cég egyre inkább mobilitási szolgáltatóként pozícionálja magát: elérhetők vállalati flottakezelési konstrukciók, hosszabb távú bérlések, sőt, igény szerint házhoz szállított járművek is. A digitális ügyintézés – beleértve az e-foglalást és a papírmentes szerződéskötést – már most is a Mercur működésének szerves része.

A flottában jelenleg 35–40%-ot tesznek ki a hibrid és mild-hibrid járművek. Bár az elektromos autózás világszinten előretör, a bérautó-piacon egyelőre háttérbe szorul, mivel az ügyfelek többsége hosszabb távokra használja a járműveket, és számukra a töltőinfrastruktúra még nem nyújt elég biztonságot. A Mercur ennek ellenére követi a technológiai fejlesztéseket, és készen áll arra, hogy a piac igényei szerint nyisson az új hajtásláncok felé.

Stabil háttér, ismert partnerek

A cég 12 telephelyen van jelen, és 78 saját munkavállaló mellett ügynöki rendszerben további 15–20 fő segíti az operatív működést. Ügyfelei között olyan nemzetközi nagyvállalatokat találunk, mint a Siemens, Samsung, Robert Bosch, Valeo, American Airlines, Lufthansa, PWC, KPMG, Deloitte, Ayvens, Arval, Marriott, Delta, Uber vagy a General Motors.

A Hertz és a Mercur közös története így nemcsak múltidézés, hanem egy jövőbe mutató partneri modell is – ahol az ügyfél nem pusztán autót kap, hanem egy gondosan felépített szolgáltatási élményt, amely mindig időben érkezik.