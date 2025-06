A 2026-os modellévre készülve a Defender (leánykori nevén Land Rover Defender) csinosabbá és ügyesebbé válik; a változások az összes karosszéria- és motorváltozatot érintik.

49 fotó

Megújul az első lámpatest és a LED-es fénykarakter, alapfelszerelés lesz a ködfényszóró, hátul sötétített búrát kapnak a zárófények. Átrajzolták a lökhárítókat, a hűtőrács és a kerékagy-burkolatok fényes feketék lesznek. A keréktárcsák választékát egy hétküllős, 22 colos dizájn bővíti.

A képeink egy részén látható zöld, illetve szürke árnyalatokkal bővül a karosszériaszínek palettája, módosul az anyaghasználat, az érintőképernyő mérete pedig 13,1 colosra nő, amihez kapcsolódóan más helyre költözött a váltókar. A középkonzolon fedeles tárolórekesz, beépített vezetékcsatornák és eltávolítható oldalsó zsebek segítik a kütyük és kacatok rendezett elhelyezését.

Vadonatúj opció az adaptív terep-tempomat (Adaptive Off-Road Cruise Control), amely nem a konkrét sebességet, hanem a haladás tempóját állítja be, így hullámzó terepen is tartva a kiválasztott menetkomfortot. Újdonság még a kamera alapú éberség-felügyeleti funkció, amely a vezető tekintetét figyeli.

A brutális Defender Octa is megújul a 2026-os modellévre. A 635 lóerős 4.4 V8-as turbómotorral szerelt terep-sportautó kibővített színválasztékkal, a már most is meglévő matt fedőfóliázáson túl (2025 végétől) fehér matt fóliázással, valamint egy új texturált grafit (csillogó szemcsékkel megbolondított matt megjelenés) kivitellel is elérhető lesz.

Tovább újdonság a chopped carbon (kb. aprított szénszálas kompozit) külső és belső dekorelemek megjelenése a kínálatban. Emellett a már ismert egyedi optikai megoldások is elérhetők maradnak. A már ismert expedíciós és optikai kiegészítők egy része (tetőcsomagtartó, keresztlécek, első lökhárító védőbetét stb.) fekete színben is elérhető lesz; ez ugyanúgy az összes Defender variánst érinti, mint a matt fekete motorházfedél-matricák.

Két nagy jelentőségű újdonság javítja a terepalkalmasságot. Az egyik egy 4,5 tonnát teherbírású, integrált csörlő, másik egy beépített kompresszor, az előbbi az Octához, az utóbbi a Defender 130-hoz rendelhető.