A 2024-re vonatkozó beszámolási időszakban közel 4,2 milliárd euró (1700 milliárd forint) árbevételt realizált és 57,59 millió euró (23,3 milliárd forint) adózás utáni nyereséget ért el a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A kecskeméti gyár tavaly 146 ezer járművet gyártott, az év második felében pedig legördült a gyártósorról a kétmilliomodik autó is, amely egy tisztán elektromos hajtású EQB volt. A magyarországi telephely bővítése, az üzem gyártási portfóliójának átalakítása a tervek szerint halad.

A 400 milliárd forintos bővítés jelentősen, mintegy 400 hektárra növeli a gyár területét. Az új karosszéria- és összeszerelő üzemek csarnokaiban megkezdődött a gyártósorok telepítése és beüzemelése, az építkezéssel párhuzamosan pedig a meglévő festőüzem átfogó korszerűsítésen esett át.

Felépült az új akkumulátorbeszerelő üzem épülete is a tisztán elektromos hajtású modellek nagyfeszültségű akkumulátorainak végszerelésére, és itt is megkezdődött a berendezések telepítése. A tervek szerint 2026 elején indul az új MMA-platformra (Mercedes-Benz Modular Architecture) épülő modellek gyártása. Még ugyanebben az évben megkezdődik az MB.EA-platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) tisztán elektromos modelljeinek gyártása is.