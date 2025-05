Egy modern autó akár 30 ezer alkatrészből áll össze. Legyen bármilyen tökéletes a minőség-ellenőrzés, egy ilyen bonyolult szerkezetnél nem küszöbölhetők ki teljesen a tervezés, fejlesztés vagy gyártás során esetleg felmerülő hibák. Amikor egy ilyen malőrt azonosítanak, az autógyártók és/vagy beszállítóik a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett visszahívási kampányt indítanak, azaz az érintett modelleket saját költségükön kijavítják. Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek, még ha ezen a héten egyetlen esetről számoltak is be. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Autóipari visszahívás 2025. 21. hét

A heti visszahívásokban több járműgyártó típusai is érintettek. Két, egymástól független probléma is érint BMW típusokat, és nagyon hasonló hibát találtak két, egymástól független márkánál. Természetesen most is akad az elmaradhatatlan akkumulátortűzből, de a legfurcsább hibajelenséget a Ford Mustang produkálta.

82 fotó

Ha lemaradtál a múlt heti visszahívási értesítésről, az alábbi képre kattintva elolvashatod!