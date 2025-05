Amikor a Stellantis bemutatta villamosított nagyautókhoz fejlesztett STLA Large platformját, a Dodge Charger elsőként – sőt, egyelőre egyetlenként – kapta azt meg. Okozott azonban némi kavarodást, hogy a Charger név 2003-tól kezdve szedánt jelzett, a vele műszakilag rokon kupé Challenger néven futott 2008 és 2023 között, viszont a villanymotoros Charger Daytona tavaly kupéként és kizárólag kupéként lépett piacra – bár a szedán variánst is bemutatták, annak gyártása és forgalmazása csak most indult be.

10 fotó

A Dodge Charger Daytona Sedan egyébként csak közelről, nappali világításnál különböztethető meg a kupétól: a két típusváltozat sziluettje tökéletesen megegyezik, és ami ennél is meglepőbb, ez egyiknél sem okoz kompromisszumos megjelenést.

Ha okozna persze, azt sem biztos, hogy bánnák az ügyfelek, mert a szedán piaci bevezetésével együtt bemutatkozik a Dodge Charger Daytona Scat Pack sportcsomag is.

Ez két villanymotoros, mechanikus részlegesen önzáró differenciálműves (hátul), összkerékhajtású hajtásláncot jelent. A legnagyobb teljesítmény 679 lóerő, de a kormányon elhelyezett PowerShot gomb megnyomásával, majd ezt követő padlógázzal további 40 lóerőt is mozgósíthatunk 10 másodpercre.

A Dodge Charger Daytona Scat Pack nem csak sport üzemmódot kínál, hanem külön vezérlés szolgál a versenypálya-használatra, ha egyenes vonalban szeretnénk gyorsulni, vagy ha egy helyben pörögve kennénk fel a Goodyear Eagle F1 Supercar 3 sportabroncsokat az aszfaltra.

Ha minden jól alakul, az autó 3,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 96 km/órára, a 400 méteres távot állórajttal 11,5 mp alatt teszi meg.

Ez elég kellene, hogy legyen, ám ha mégsem, a kupéhoz és a szedánhoz is rendelhető Track Package, azaz versenypálya-csomag, amely elöl hat- hátul négydugattyús (és persze piros) nyergekkel szerelt Brembo fékeket, fekete hátsó szárnyat, adaptív csillapítást, sportüléseket és adatrögzítő funkciót tartalmaz.

Ha normális autóként használná gazdája, a négyajtós Charger Daytonának az sincs ellenére: hatótávolsága 388 kilométer, és 20-ról akár 24 perc alatt feltölthető 80%-ra.

Akármilyen izgalmasan hangzik mindez, erős a gyanúnk, hogy a világ izomautó-kedvelő lakossága nagyobb örömmel várja a Dodge Charger Sixpack variánst, amely az év második felében érkezik 550 lóerős, háromliteres, hathengeres, benzines turbómotorral.

Az old school rajongók számára persze csak a kompresszoros V8-assal szerelt Charger volt az igazi. Alább erről olvashatsz: