Május 30–án és 31-én megnyitja kapuit a járműipar egyik legnagyobb nemzetközi rendezvénye, az AutoTech Future Expo&Show. A Hungexpo területén megrendezésre kerülő esemény immáron hatodik alkalommal várja az autózás és a motorozás szerelmeseit és családtagjaikat egyaránt. A rendezvény szervezője, a Bárdi Autó idén minden eddiginél sokszínűbb és látványosabb programkínálattal készült.

Május 30., szakmai nap – A jövő autó és motor technológiái testközelből

A kiállítás első napja kizárólag a szakmai látogatók számára nyitja meg kapuit. Több, mint 100 neves nemzetközi kiállító, köztük olyan piacvezető márkák, mint a Bosch, TotalEnergies, Mann-Filter, febi, Brembo vagy a Würtemberg mutatják be legfrissebb fejlesztéseiket. Az érdeklődők lehetőséget kapnak arra, hogy személyesen is kipróbálják a legújabb garázsipari technológiákat, szerszámokat és berendezéseket. Ezen felül mindkét nap színvonalas és teljesen ingyenes szakmai előadásokat tartanak vezető autóipari szakértők. Szó lesz többek között a mesterséges intelligencia szerepéről az autóiparban és az elektromos-hibrid járművek szervizeléséről is.

Május 31., nyílt nap – Autós és motoros élmények minden korosztálynak

A kiállítás második napján már a nagyközönség is megismerheti az autóipar legújabb trendjeit, valamint számtalan izgalmas és szórakoztató program biztosítja az egész napos kikapcsolódást. Az érdeklődőket több, mint 250 járműből álló autó- és motorkerékpár-kiállítás is várja a veterán modellektől, a legújabb elektromos családi autókon keresztül a tuning- és versenyautókig. A látogatók idén először szavazhatnak a kiállított járművek közül a kedvenceikre. A kétkerekűek szerelmeseit több, mint 150 kiállított motorkerékpár várja, olyan neves márkákkal, mint például a Suzuki, Honda, MV Agusta, KTM vagy a Kawasaki.

Látványos showműsorok és sztárfellépők mindkét nap

A közönség találkozhat Csomós Mixi EB-ezüstérmes rallyversenyzővel is, aki a csapatával személyesen vesz részt az eseményen. A kültéri ATF Arénában mindkét nap több alkalommal látványos drift-, kaszkadőr-, parkour- és akrobatabemutatók zajlanak, valamint egy különösen izgalmas katasztrófavédelmi showműsort is láthat a nagyközönség. A napok zárásaként színpadra lép az Animal Cannibals és a Bon-Bon együttes is, garantálva a retro party hangulatot és a jókedvet.

Szórakozás a család minden tagjának

A rendezvény célja, hogy a szakmai tartalom mellett valódi élményt nyújtson a családoknak is. A gyerekeket számtalan ingyenes program várja, olyanok, mint a gokartpálya, a szimulátorok, az ugrálóvárak, az arcfestés és a LEGO-robotépítés, míg a hölgyek a Bárdi Autó által biztosított díjtalan Szépségszigeten smink-, fodrász- és műkörömszolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Az AutoTech Future Expo & Show május 30. és 31-én, 10:00 és 18:00 között várja látogatókat a Hungexpón. A szombati napra a jegyek még elérhetők az autotechfuture.hu oldalon, ahol további részletes információk is megtalálhatók a show műsorokkal és látnivalókkal kapcsolatban!