Az M1-M0 csomópont a hazai gyorsforgalmi úthálózat egyik legforgalmasabb szakasza, az állammal kötött szerződése alapján a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.-nek ezt is rendbe kell tennie. Az elmúlt években többször is új burkolati rétegeket kapott a szakasz, mégis tönkrement.

A fúrásos mintavételek alapján azt állapította meg az MKIF, hogy a mélyebb, szerkezeti részekkel is gond lehet. A bontási munkák során beigazolódott, hogy az 1994-ben készült szakaszon nagyon rossz az útalap minősége: sem a teherbírása, sem a vízelvezetése nincs rendben.

A jelenleg is zajló felújítás keretében egy kilométeres hosszúságban, másfél méter mélységben, három sávban (belső, külső, leállósáv) és 15-16 méter szélességben kell visszabontani, majd újraépíteni a pálya teljes szerkezetét hét rétegben.

A felújítás azért most zajlik, mert idén indul az M1-es bővítése, addigra pedig ennek a csomópontnak rendben kell lennie, hogy a nagy forgalmat elbírja. Az autópálya-kezelő szerint az előre nem látott és most feltárt problémák, valamint a technológiai idők miatt az átlagosnál hosszabb idejű ez a korlátozás.

A hét különböző réteg lefektetésének technológiai ideje van, három sávot kell teljesen felújítani úgy, hogy a forgalom legalább egy sávon haladhasson. A terelést a munkaterület és az ott dolgozók védelme érdekében betonelemekkel védik, ezek mozgatása pedig időigényes folyamat.

A torlódások, illetve dugók kialakulásának megelőzése két forgalmi sáv fenntartásával lenne biztosítható, ez viszont a rendelkezésre álló pálya keresztmetszetben nem lehetséges, mivel így a szükséges beavatkozások nem végezhetők el a fennmaradó helyen. A beavatkozásokat csak két ütemben lehet elvégezni, így a forgalom ütemenként csak egy sávon haladhat, illetve a munkavégzés kb. másfél sávon lehetséges egy időben.

A kialakult forgalmi helyzetet az is súlyosbítja, hogy az M1-esen sokan a főváros felé tartó belső sávból a táblák, jelzések ellenére szabálytalanul próbálják kikerülni az M0-sra tartó dugót. A tömött, külső sávban haladó kocsisorba nem tudnak jó ütemben besorolni, így meg kell állniuk, emiatt az M1-esen a Budapest felé tartó belső sávot is blokkolják, ezzel pedig azt a sávot is megállásra kényszerítik, amelyik haladhatna. Ez a forgalomfigyelő kamerák képeiből egyértelműen kiderül.

Az MKIF Zrt. arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a jelzéseket és időben soroljanak be az M0-sra tartó sávba, ne az utolsó pillanatban!